El canciller Pablo Quirno aseguró que el acuerdo comercial y de inversiones firmado con EE.UU. es la antesala a un tratado de libre comercio (TLC) que deberá negociarse más adelante. “Es el primer paso para un TLC”, remarcó. Por otra parte, sobre temas sensibles como carne, acero y aluminio, el titular del Ministerio de Relaciones Exteriores aseguró que el tema carnes acompaña el acuerdo como una concesión especial de Estados Unidos. La cuota de 20.000 toneladas métricas por año se aumentó a 100.000. “Es un beneficio adicional”, dijo. En el caso de los sectores más sensibles como aluminio y acero, indicó que se sigue trabajando en el tema. “Tienen el compromiso de seguir trabajando el tema con nosotros pero hay que comprender EE.UU. está negociando con todos los países del mundo y tienen que ser muy cautos con los compromisos que se firman en sectores muy estratégicos”, enfatizó en diálogo con A24. Por otra parte, Quirno definió el acuerdo como una “autopista para la inversión” y aseguró que trae aparejado financiamiento de bancos y organismos vinculados a la promoción comercial como el Development Finance Corporation o el EXIM bank -banco de exportaciones e importaciones-. El funcionario sostuvo que es el primer acuerdo que se firma con un país sudamericano en esta era de Donald Trump tras el “día de la liberación”. Se reducen aranceles en más de 1000 posiciones arancelarias, lo que permite aumentar exportaciones en u$s 1000 millones”, según consignó Quirno.