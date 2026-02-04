El mercado automotor argentino comenzó en 2026 con números que reflejan un escenario de recuperación moderada. Durante enero se patentaron 66.080 vehículos en todo el país, de acuerdo a los datos difundidos por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA). La cifra representó una baja interanual del 4,9% en comparación con enero de 2025, cuando se habían registrado 69.520 unidades. Sin embargo, el salto fue muy marcado frente a diciembre de 2025, ya que los patentamientos crecieron un 174,4% respecto de las 24.079 unidades de ese mes. En este contexto, el Fiat Cronos volvió a destacarse como el modelo más elegido por los argentinos. Durante enero de 2026 se patentaron 3.215 unidades, lo que le permitió quedarse con el primer puesto del ranking mensual. Se trata de uno de los autos más económicos del mercado local, con producción regional y una amplia oferta en concesionarios. Su buen desempeño comercial se explica por una combinación de precio accesible, costos de mantenimiento contenidos y un equipamiento acorde a su segmento. Además de liderar el mes, el Cronos también encabeza el ranking de autos más vendidos en el acumulado del año, lo que vuelve a posicionarlo como una de las opciones preferidas tanto para uso urbano como familiar. Detrás del Fiat Cronos, otros modelos lograron un desempeño sólido durante enero. El Peugeot 208 se ubicó en el segundo lugar con 2.887 patentamientos, mientras que la Ford Territory completó el podio con 2.864 unidades. El top 10 de autos más vendidos del mes quedó conformado de la siguiente manera Durante 2026, el listado de los autos más baratos del país combina modelos urbanos, compactos y algunas propuestas importadas, con precios que parten desde poco más de 25 millones de pesos. Entre los modelos más económicos del mercado argentino en 2026 se destacan