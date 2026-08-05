Tiendas D1 presenta la sartén que cambiará por completo su forma de guisar: sencilla de utilizar y baratísima (Fuente: edición propia).

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Tiendas D1 ha lanzado recientemente un producto de gran innovación que ha despertado el interés de los amantes de la gastronomía. Se trata del Sartén Eléctrico con Tapa Cocuk, que está disponible en todas sus sucursales a un precio de $69.900, clasificándose así como uno de los electrodomésticos más económicos en el mercado colombiano.

Este sartén está diseñado para el uso doméstico, lo que simplifica la preparación de una amplia gama de platillos, desde desayunos hasta comidas completas, sin necesidad de utilizar una estufa. Su sistema antiadherente, el control de temperatura regulable y la tapa de vidrio templado con escape de vapor hacen que el proceso de cocción sea más accesible, ágil y seguro.

El sartén D1 transforma tu cocina y te va a encantar

Cocuk XH-30B presenta un diámetro interior de 30 cm y una capacidad de 2.200 ml, lo que lo convierte en una opción idónea para familias pequeñas o parejas. Su potencia de 1.400 W garantiza una cocción uniforme, mientras que las asas han sido diseñadas para permanecer frías al tacto, lo que previene quemaduras al manipular el aparato.

Adicionalmente, se encuentra equipado con una luz indicadora de funcionamiento que señala cuándo el dispositivo está encendido y regulando la temperatura, un aspecto que resulta sumamente útil para evitar accidentes en la cocina.

Tiendas D1 presenta la sartén que cambiará por completo su forma de guisar: sencilla de utilizar y baratísima.

Sartén D1: ideal para espacios pequeños y solteros

El nuevo sartén eléctrico de D1 se destaca como una alternativa idónea para quienes aprecian la practicidad. Al no requerir gas ni instalación, se presenta como apto para su uso en apartamentos de dimensiones reducidas, residencias universitarias o incluso durante viajes. Su diseño moderno y compacto no solo facilita su almacenamiento, sino también su transporte.

Gracias a su revestimiento antiadherente, la adherencia de los alimentos a la superficie se evita, lo que simplifica de manera considerable el proceso de limpieza. Para conservarlo en condiciones óptimas, es suficiente utilizar un paño húmedo o una esponja suave, asegurando así su durabilidad y funcionalidad.

Mejor precio del Sartén Eléctrico con Tapa Cocuk

El Sartén Eléctrico con Tapa Cocuk (XH-30B) está a la venta en todas las Tiendas D1 del país y en su página web oficial. Con un costo de $69.900 por unidad, este artículo se posicionó como uno de los más destacados del catálogo 2025, proporcionando una notable relación entre calidad y precio para el consumidor.

Este producto no solo es accesible, sino que también responde a las expectativas de los clientes que buscan eficiencia y durabilidad en sus utensilios de cocina.