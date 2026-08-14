Las empresas de televisión por cable e internet mantienen durante agosto los controles sobre sus redes para detectar conexiones que no estén autorizadas. Las inspecciones pueden alcanzar tendidos, cajas de distribución, nodos y antenas, con el objetivo de identificar instalaciones clandestinas o modificaciones realizadas sin autorización.

Cuando los técnicos detectan una conexión irregular, el prestador puede interrumpir el servicio y desconectar físicamente la instalación involucrada. La medida forma parte de los mecanismos previstos para proteger la infraestructura y evitar que las conexiones fraudulentas afecten a otros usuarios.

¿Qué conexiones pueden quedar bajo la lupa durante las inspecciones?

Los controles buscan principalmente detectar instalaciones que no figuren como habilitadas por la empresa o que hayan sido modificadas después de la contratación del servicio.

Entre las situaciones que pueden generar una intervención se encuentran los cables conectados directamente a postes o cajas de distribución sin un alta comercial, las derivaciones hacia otros domicilios y las conexiones que fueron alteradas para compartir el servicio sin autorización.

También pueden ser revisados determinados equipos utilizados para captar señales de televisión sin contar con la correspondiente contratación o autorización del operador.

Cortes de cable e internet: cuáles son las conexiones ilegales que las empresas pueden detectar durante las inspecciones y cuándo pueden dar de baja el servicio. ChatGPT

¿Pueden cortar el servicio en el momento si detectan una conexión ilegal?

La normativa contempla la posibilidad de suspender o rescindir el servicio ante incumplimientos de las condiciones contractuales o situaciones vinculadas con el uso fraudulento de la red.

Estas inspecciones y cortes inmediatos se basan en un marco regulatorio permanente fijado por la autoridad nacional de aplicación.

El procedimiento se respalda en el Capítulo VII del Reglamento de Clientes de los Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (aprobado por la Resolución N.° 12-E/2017 del ENACOM), el cual regula las condiciones de Suspensión, Rescisión y Extinción de los Servicios:

Facultad de rescisión por incumplimiento : La normativa otorga a las empresas licenciatarias el derecho a suspender o dar de baja el servicio cuando se detecte un incumplimiento contractual por parte del usuario o un uso fraudulento de la red. Protección de la infraestructura : Las conexiones físicas no autorizadas (como puentes de cable coaxial o splitter en la bajada del poste) provocan ruidos de retorno, caída de señal en el vecindario y saturación del espectro. Por este motivo, la ley ampara la desconexión física inmediata de la boca clandestina para preservar la calidad del servicio de los usuarios en regla. Carencia de derecho a reclamo por fraude : Ante la constatación de un enganche sin contrato o la manipulación de una caja distribuidora, el infractor no puede exigir la restitución del servicio hasta tanto no regularice su situación comercial y pague las penalidades e instalaciones homologadas.

¿Qué hacer si cortaron internet o cable por error?

Si una cuadrilla retiró o suspendió tu bajada de cable e internet pero contás con el abono al día y contrato vigente, el protocolo exige: