Desde el 2025, diferentes cadenas de supermercados anunciaron un proceso de ajuste que ya se refleja en el mercado con cierre de locales, despidos y una mayor concentración de operaciones. De acuerdo al último informe publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), las ventas de las grandes cadenas que operan en el país sufrieron una retracción del 2,8% interanual, en comparación con igual mes del 2024. En este marco, la cadena mayorista de productos de limpieza Caromar profundizó con el cierre de sucursales en todo el país. La reconocida compañía avanzó con cierres de locales en diferentes puntos del país a finales de 2025, lo que provocó dejar a más de 200 trabajadores sin su puesto laboral. Los cierres se extendieron rápidamente de Mar del Plata a otras localidades bonaerenses, así como también en Santa Fe, con despidos que superan ampliamente las 100 personas inicialmente reportadas. En San Justo el impacto fue de 63 trabajadores, entre ellos 43 nucleados en el Sindicato de Empleados de Comercio y 15 del Sindicato de Camioneros. La sucursal de Mar del Plata, ubicada en Avenida Presidente Perón 1950 (Ruta 88 km 2), afectó a 15 empleados con más de 20 años de antigüedad en algunos casos. Además, se incluye el cierre de locales en Burzaco, José C. Paz y Rosario, sumando al menos 200 familias impactadas, según estimaciones gremiales. Desde el Sindicato de Empleados de Comercio señalaron que, aunque la empresa mantiene su actividad en otras localidades, justifica los despidos y el cierre amparándose en el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, la cual invoca una supuesta “fuerza mayor” para pagar solo el 50% de la indemnización que corresponde. Una reconocida marca de tecnología y electrodomésticos de Misiones anunció el cierre definitivo de uno de sus locales más emblemáticos en el centro de Posadas. Se trata de Electro Misiones, una cadena que logró expandirse por toda la provincia y que ahora apuesta por un cambio de estrategia comercial. La decisión afecta al histórico local ubicado en la esquina de Bolívar y Colón, considerada una de las principales del microcentro posadeño. El cierre refleja la caída del consumo y la necesidad de adaptarse a un contexto económico cada vez más competitivo.