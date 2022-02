COVID y tercera dosis: cuánto hay que esperar para darse la vacuna después del contagio

El Gobierno a impulsó la vacunación con terceras dosis para todos los mayores de 18 años que hayan completado su esquema inicial hace cuatro meses o más debido a la tercera ola causada por la variante Ómicron en el país.

Así, el país continúa avanzando con la campaña de vacunación con dosis de refuerzo para aplacar el efecto del virus. Así, con 15.648.011 sueros de refuerzo aplicados al 17 de febrero, el 34,5% de la población ya recibió la tercera inyección.

Ómicron: ¿por cuánto tiempo duran los síntomas y cuánto me tengo que aislar?



Ómicron: qué es la "hiperestesia", el dolor que ataca a los contagiados y puede desencadenar en un cuadro grave

En este marco, dos preguntas muy frecuentes en torno a la aplicación de la vacuna suelen ser: ¿Cuánto es necesario esperar para vacunarse luego de haber contraído Covid-19? y ¿la inmunidad natural es igual de eficiente que la adquirida naturalmente con la infección?

conviene darse la tercera dosis al poco tiempo de haber tenido covid

Tal como indican los especialistas consultados The New York Times, quienes han sido vacunados contra el Covid-19 tienden a presentar un nivel de anticuerpos superior a quienes generaron inmunidad de forma natural luego de la infección: así lo indicó Aubree Gordon, epidemióloga de la Universidad de Michigan, al medio estadounidense.

Los vacunados contra el Covid-19 tienden a presentar un nivel de anticuerpos superior a quienes generaron inmunidad de forma natural luego de la infección.

Aubree Gordon es partidaria de la vacunación directa luego del alta médica cuando los síntomas -en caso de una infección sintomática- hayan desaparecido por completo. Esto se debe a que el nivel de anticuerpos generado dependerá de distintos factores como la severidad de la infección, la duración de los síntomas o la cantidad de virus inhalado en principio, por lo que esto resulta variable .

"Es posible que tengas un nivel elevado si has estado muy enfermo o has estado enfermo durante más tiempo", explica la especialista de la Universidad de Michigan. Y agrega: "Pero seguirá siendo inferior a lo que vemos con la vacuna".

Variante Ómicron: así es el síntoma que anticipa una atención de emergencia



COVID: todos los efectos adversos de la vacuna Sputnik, AstraZeneca, Pfizer y Sinopharm que se dan en Argentina



Por su parte, el inmunólogo del Hospital de Investigación Infantil St. Jude de Memphis, Paul Thomas, remarca también la efectividad de las vacunas contra los anticuerpos a la hora de generar inmunidad. En este sentido, destaca que una dosis de refuerzo permite al cuerpo generar inmunidad en cuestión de días e incluso con mayor rapidez que las primeras o segundas dosis.

Además, una serie de estudios sugieren que los anticuerpos generados por la vacunación se mantienen en el cuerpo durante más tiempo y de forma más robusta que los de una infección natural.

La conclusión es que la dosis de refuerzo es conveniente incluso después de haber tenido Covid

Este punto toma Amy Sherman, médico especialista en enfermedades infecciosas del Hospital Brigham and Women's de Boston: "Creo que ese es el mayor argumento a favor de la inyección de refuerzo, incluso si se ha tenido una infección reciente", remarca, indicando que la vacunación resulta una forma "más segura" de generar protección ante el SARS-CoV-2 y asegurar así que el sistema inmunológico produzca "respuestas máximas" .

Pese a esto, entre los especialistas hay opiniones encontradas ya que, aunque coinciden en que la inmunidad generada por las vacunas es superior y más estable que la producida por la infección, algunos expertos recalcan que aplazar el refuerzo cierta cantidad de tiempo puede ser beneficioso dependiendo de las circunstancias individuales.



En esta línea, Ali Ellebedy, inmunólogo de la Escuela de Medicina de la Universidad de Washington en St. Louis, explicó sus razones para defender cierto tiempo de espera entre el alta de la infección y la vacunación.

Variante Ómicron: Quirós anunció el final la tercera ola en la Ciudad, ¿cuándo se dará por superada?



Ómicron y reinfecciones: la variante aumenta las chances de volver a contagiarse Covid-19, ¿por qué?



En principio, Ellebedy concuerda con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) al recordar que lo ideal es vacunarse luego de una recuperación completa del Covid-19, cuando ya no haya síntomas o se obtenga un resultado negativo en una prueba de PCR, lo que puede tardar semanas e incluso meses.

Según el especialista de la Universidad de Washington, "no hay que sobrecargar el sistema", por lo que recomienda dejar al cuerpo descansar luego de luchar contra el coronavirus y antes de pedirle al sistema inmune "que se acelere de nuevo con la vacuna". Según Ellebedy, "esto también permitirá una respuesta más refinada y duradera" .

Los vacunados contra el Covid-19 tienden a presentar un nivel de anticuerpos superior a quienes generaron inmunidad de forma natural luego de la infección.

CUÁNTO TIEMPO hay que ESPERAR PARA VACUNARSE DESPUÉS DEL COVID

Respecto al tiempo específico que se debe esperar entre el alta del virus y la aplicación de la vacuna de refuerzo -o del primer esquema completo, en caso de no haberlo iniciado previamente- no existen parámetros fijos respecto a los días y cada país varía en cuanto a sus recomendaciones.

En Argentina, según el Ministerio de Salud la dosis de refuerzo "se deberá aplicar a toda la población de 18 años o más a partir de los 4 meses de haber completado el esquema inicial". Sin embargo, en caso de haber contraído covid-19 desde la cartera a cargo de Carla Vizzotti recomiendan esperar 90 días -tres meses- entre el alta epidemiológica y la aplicación del booster de refuerzo "para optimizar la respuesta inmunológica".

Pese a esto, tanto Nación como las provincias siguen dando turnos para la "tercera" dosis y la vacunación continúa incluso en quienes han contraído el SARS-CoV-2 hace menos de tres meses, por lo que no se siguen las especificaciones compartidas por el Ministerio de Salud.

Ómicron: costocondritis, el nuevo síntoma doloroso de contagio de COVID

Ómicron "sigilosa": ya existe y es 33% más virulenta que la cepa original



Por su parte, en Estados Unidos las autoridades de salud federales recomiendan la vacunación independientemente de haber contraído Covid-19 hace poco tiempo, ya sea para iniciar o completar el esquema como para aplicar la dosis de refuerzo, dependiendo del caso particular.

A la hora de vacunarse ya no se deberán presentar síntomas de covid-19 y, en caso de poder acceder a un test de PCR, verificar que ya no se detecta como positivo, algo que puede darse un tiempo después de la infección aunque ya no se contagie.

Los vacunados contra el Covid-19 tienden a presentar un nivel de anticuerpos superior a quienes generaron inmunidad de forma natural luego de la infección.

Según Ali Ellebedy, quienes tienen un riesgo de reinfección bajo -por ejemplo, con el trabajo a distancia, falta de comorbilidades y respeto de los cuidados epidemiológicos- pueden verse beneficiados al esperar un poco más de tiempo entre el alta y la vacuna.

Este tiempo puede ser de hasta tres meses, tal como recomienda el Ministerio de Salud argentino, ya que en ese período la inmunidad natural tiende a disminuir. En estos casos, postergar la vacuna de refuerzo puede ayudar a producir una inmunidad más robusta.

Además, esperar unos meses luego de la infección puede implicar vacunarse más adelante con un suero desarrollado específicamente para combatir a la variante Ómicron ya que, tal como explica Ellebedy, es preciso recordar que "la vacuna procede de la cepa original del coronavirus, y esa en realidad ya no existe", por lo que una versión más nueva de los inoculantes funcionaría mejor.

Sin embargo, el especialista no recomienda a toda la población aplazar unos meses la vacunación ya que considera que los grupos de riesgo -inmunodeprimidos, embarazadas, adultos mayores o trabajadores más expuestos al contagio- se verían beneficiados con la aplicación de la vacuna de refuerzo al poco tiempo de haberse contagiado Covid-19 para "reforzar su inmunidad cuanto antes".

Finalmente, en caso de no haberse contagiado Covid-19, todos los expertos coinciden en la importancia de la aplicación de la dosis de refuerzo a los cuatro o cinco meses de haber completado el esquema inicial: "El refuerzo proporciona una ayuda material real para evitar que te contagies con la variante ómicron", remarca Paul Thomas.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA VARIANTE ÓMICRON