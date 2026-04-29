China avanza en la electrificación del transporte marítimo con el Ning Yuan Dian Kun, considerado el mayor portacontenedores 100% eléctrico construido hasta el momento. Aunque no se trata de un anuncio reciente, la embarcación se convirtió en un ejemplo del impulso tecnológico del país en infraestructura logística sostenible. El buque ya opera entre los puertos de Ningbo-Zhoushan y Jiaxing, en la provincia china de Zhejiang. Con 127,8 metros de eslora, 10.000 toneladas de desplazamiento y capacidad para transportar 742 contenedores, marca un nuevo hito dentro del transporte marítimo regional. Uno de los puntos más destacados del Ning Yuan Dian Kun es su sistema de propulsión alimentado por 10 baterías modulares que alcanzan cerca de 19 MWh de capacidad total. Gracias a esta tecnología, el barco puede operar sin emisiones directas durante sus recorridos, una ventaja relevante para un sector que representa cerca del 3% de las emisiones globales de CO₂. Además, incorpora motores síncronos de imanes permanentes de 875 kW, un sistema dual de recarga mediante conexión de alta tensión e intercambio rápido de baterías, lo que permite reducir tiempos de inactividad operativa. El desarrollo de este buque no solo responde a objetivos ambientales. También forma parte de una estrategia para fortalecer corredores logísticos de alta densidad y avanzar hacia puertos con menores emisiones. Según datos difundidos por la operadora Ningbo Ocean Shipping, esta embarcación puede evitar la emisión de hasta 1.462 toneladas de CO₂ al año. A esto se suma la reducción de ruido y vibraciones, además de un diseño aerodinámico que disminuye la resistencia al viento entre un 15% y 20%, mejorando la eficiencia general. El avance de China en transporte marítimo eléctrico podría acelerar la transformación de rutas de corta distancia, especialmente en regiones con alto volumen de comercio. Este modelo también incorpora navegación inteligente con sistemas de evasión automática de colisiones y monitoreo conectado a plataformas en la nube. Mientras otros países como Noruega desarrollan proyectos similares para rutas regionales, China gana terreno en la transición hacia corredores logísticos electrificados y operaciones portuarias con menores costos energéticos.