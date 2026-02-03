En esta noticia
El cuarteto vuelve a tener su gran cita en Córdoba con una nueva edición del Cosquín Cuarteto, el festival que se realiza cada año en la ciudad homónima y que convoca a miles de fanáticos del género musical más representativo de la provincia.
El evento se desarrolla en la Plaza Próspero Molina, el mismo escenario donde culmina el tradicional festival de folklore, y se consolidó como una celebración popular que rinde homenaje a la tierra de referentes históricos del cuarteto, como Rodrigo y Carlos “La Mona” Jiménez.
Cuándo es el Cosquín Cuarteto 2026
La edición 2026 del festival se llevará a cabo durante dos jornadas consecutivas, los días 6 y 7 de febrero, con inicio previsto alrededor de las 19:30 horas. Durante ambas noches, el predio recibirá a una extensa grilla de artistas consagrados y nuevos exponentes del género.
La grilla completa de artistas, día por día
Viernes 6
- El Loco Amato
- Q’ Lokura
- Ulises Bueno
- Track 1
- Vacomoloko
- Los Herrera
- Chipote
- The Monkey
- Magui Olave
- Simón Aguirre
Sábado 7
- LBC y Euge Quevedo
- Dale Q’Va
- Desakata2
- La Pepa Brizuela
- Damián Córdoba
- Cachumba
- Chipote
- Monada
- Lisandro Márquez
- Valentina Márquez
- De Party
Cuánto salen las entradas para el Cosquín Cuarteto
El festival ofrece distintas categorías de entradas, tanto generales como VIP.
Entradas generales
- Niños de 0 a 6 años: gratis
- Niños de 6 a 12 años: $ 23.000
- Entrada general (desde los 13 años): $ 69.000
Entradas VIP
Experiencia Cosquín Cuarteto Oro – $ 402.500
- Acceso directo.
- Catering de comida y bebida libre.
- Vista central preferencial.
- Baños exclusivos.
Sector Plata – $ 230.000
- Ingreso directo.
- Recepción de comida y bebida.
- Barra de bebidas exclusiva.
- Vista lateral preferencial.
- Baños exclusivos.
Dónde comprar las entradas
Las entradas pueden adquirirse de manera online a través del sitio Edén Entradas y se presentan en formato digital mediante la aplicación Quentro, donde se visualiza el código correspondiente.
También existe la posibilidad de comprarlas de forma presencial en la boletería de la Plaza Próspero Molina o en la Secretaría de Turismo de Cosquín.
Quienes opten por la compra virtual deberán realizar una validación previa en la app:
- Validación por código: disponible desde el inicio de la venta hasta cinco días antes del evento. El cliente debe aguardar hasta 72 horas hábiles para cualquier tarjeta. El código de autorización está compuesto por seis dígitos y un asterisco. Una vez que deja de figurar, el cupón se suma a la cuenta con el código y el nombre del evento. No debe incluirse el asterisco al verificar.
- Validación por monto: disponible hasta cinco días antes del evento. Se debe ingresar un monto de cuatro dígitos, sin coma, que se envía como consumo adicional de manera instantánea. No debe incluirse la coma al momento de la validación.