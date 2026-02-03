El cuarteto vuelve a tener su gran cita en Córdoba con una nueva edición del Cosquín Cuarteto, el festival que se realiza cada año en la ciudad homónima y que convoca a miles de fanáticos del género musical más representativo de la provincia.

El evento se desarrolla en la Plaza Próspero Molina, el mismo escenario donde culmina el tradicional festival de folklore, y se consolidó como una celebración popular que rinde homenaje a la tierra de referentes históricos del cuarteto, como Rodrigo y Carlos “La Mona” Jiménez.

Cuándo es el Cosquín Cuarteto 2026

La edición 2026 del festival se llevará a cabo durante dos jornadas consecutivas, los días 6 y 7 de febrero, con inicio previsto alrededor de las 19:30 horas. Durante ambas noches, el predio recibirá a una extensa grilla de artistas consagrados y nuevos exponentes del género.

La grilla completa de artistas, día por día

Viernes 6

El Loco Amato

Q’ Lokura

Ulises Bueno

Track 1

Vacomoloko

Los Herrera

Chipote

The Monkey

Magui Olave

Simón Aguirre

Sábado 7

LBC y Euge Quevedo

Dale Q’Va

Desakata2

La Pepa Brizuela

Damián Córdoba

Cachumba

Chipote

Monada

Lisandro Márquez

Valentina Márquez

De Party

Cuánto salen las entradas para el Cosquín Cuarteto

El festival ofrece distintas categorías de entradas, tanto generales como VIP.

Entradas generales

Niños de 0 a 6 años: gratis

Niños de 6 a 12 años: $ 23.000

Entrada general (desde los 13 años): $ 69.000

Entradas VIP

Experiencia Cosquín Cuarteto Oro – $ 402.500

Acceso directo.

Catering de comida y bebida libre.

Vista central preferencial.

Baños exclusivos.

Sector Plata – $ 230.000

Ingreso directo.

Recepción de comida y bebida.

Barra de bebidas exclusiva.

Vista lateral preferencial.

Baños exclusivos.

Dónde comprar las entradas

Las entradas pueden adquirirse de manera online a través del sitio Edén Entradas y se presentan en formato digital mediante la aplicación Quentro, donde se visualiza el código correspondiente.

También existe la posibilidad de comprarlas de forma presencial en la boletería de la Plaza Próspero Molina o en la Secretaría de Turismo de Cosquín.

Quienes opten por la compra virtual deberán realizar una validación previa en la app: