El feriado de Carnaval se consolida cada año como una de las primeras grandes pausas del calendario laboral argentino y, en 2026, volverá a ofrecer una oportunidad clave para descansar, viajar o participar de festejos populares en distintos puntos del país .

Con el paso del tiempo, el Carnaval dejó de ser solo una fecha marcada en el almanaque para transformarse en un fenómeno turístico y cultural que moviliza a miles de personas. Desde grandes desfiles organizados hasta corsos barriales y celebraciones regionales, el país ofrece propuestas diversas que se adaptan a todos los gustos y presupuestos.

Cuándo cae el feriado de Carnaval en 2026

En 2026, los feriados nacionales por Carnaval serán el lunes 16 y el martes 17 de febrero. De esta manera, quienes puedan organizarse tendrán un fin de semana largo de cuatro días, sumando el sábado 14 y el domingo 15, uno de los primeros descansos extendidos del año.

El Carnaval se ubica siempre antes del Miércoles de Ceniza, que marca el inicio de la Cuaresma en el calendario litúrgico cristiano. Por ese motivo, su ubicación varía año a año.

Este descanso suele impulsar escapadas cortas y viajes dentro del país, aunque también genera un aumento en la demanda de transporte y alojamiento, especialmente en los destinos más tradicionales.

Dónde se viven los carnavales más convocantes del país

Aunque el Carnaval se celebra en prácticamente todo el territorio argentino, algunas ciudades se destacan por la magnitud de sus festejos, la organización o el perfil cultural de sus celebraciones.

Gualeguaychú (Entre Ríos)

Es el carnaval más reconocido del país . Sus desfiles se realizan en el Corsódromo “José Luis Gestro” y cuentan con comparsas de gran despliegue, carrozas monumentales y vestuarios elaborados. La temporada suele comenzar en enero y alcanza su punto máximo durante el fin de semana largo.

Corrientes, Corrientes

Autodenominada Capital Nacional del Carnaval, ofrece corsos multitudinarios con comparsas históricas, música en vivo y una fuerte identidad local. El chamamé, el samba y el colorido de los trajes son protagonistas de una fiesta que convoca tanto a turistas como a residentes.

Jujuy y la Quebrada de Humahuaca

En el norte del país, el Carnaval adopta una impronta diferente, más vinculada a tradiciones ancestrales. En localidades como Humahuaca y Tilcara se realizan rituales como el desentierro del diablo, acompañados por música folclórica, comparsas y celebraciones comunitarias.

Ciudad de Buenos Aires y el interior bonaerense

En CABA, los corsos barriales y las murgas toman protagonismo en zonas como Boedo, La Boca y San Telmo . En el interior de la provincia, ciudades como Lincoln se destacan por sus carrozas, desfiles familiares y propuestas culturales abiertas al público.

Además de los festejos tradicionales, muchos viajeros eligen el feriado para combinar descanso con otros atractivos. Mar del Plata aparece como una opción para quienes buscan playa y espectáculos, mientras que Mendoza o Bariloche suelen captar a quienes priorizan naturaleza, gastronomía o turismo.

En todos los casos, planificar con anticipación resulta clave para evitar sobrecostos y asegurar disponibilidad, ya que el Carnaval suele marcar uno de los picos de movimiento turístico del verano.