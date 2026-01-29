La Fiesta Nacional del Mate vuelve en 2026 con dos jornadas cargadas de música, cultura y tradición. El evento, uno de los más importantes del Litoral, reunirá a artistas nacionales, propuestas gastronómicas y actividades para toda la familia, con entrada gratuita y un sector preferencial pago para quienes busquen una experiencia distinta.

¿Cuándo y dónde se realiza la Fiesta Nacional del Mate 2026?

La edición 2026 se llevará a cabo el viernes 6 y sábado 7 de febrero en la Plaza de las Colectividades, en la ciudad de Paraná.

Se trata de un predio abierto que contará con escenario principal, espacios culturales, sectores gastronómicos y áreas recreativas. El evento es organizado por la Municipalidad de Paraná junto al Centro Comunitario Solidaridad, entidad impulsora de la fiesta desde 1988.

¿Qué artistas están confirmados para la Fiesta Nacional del Mate 2026?

La grilla combina figuras nacionales, artistas populares y una fuerte presencia local. En total, participarán más de 100 artistas entre músicos, cantantes y bailarines.

Viernes 6 de febrero

Los Nocheros

Coti

Raly Barrionuevo

Gran Ensamble del Paraná

Ganadores del certamen Premate

Sábado 7 de febrero

Lali

Caballeros de la Quema

Rombai

Gauchito Club

Artistas seleccionados en el Premate

El Gran Ensamble del Paraná reunirá a más de 50 artistas locales y regionales, reforzando el perfil cultural y comunitario del festival.

¿Cómo sacar entradas para la Fiesta Nacional del Mate 2026?

El ingreso general es libre y gratuito. Sin embargo, se habilitó un sector preferencial ubicado frente al escenario principal, con mejor visibilidad, baños exclusivos y barra gastronómica.

Las entradas para este sector se venden desde el 12 de enero a través del sitio entradauno.com, con los siguientes valores:

Viernes 6 de febrero: $ 25.000 (platea, público sentado)

Sábado 7 de febrero: $ 40.000 (campo, público de pie)

La recaudación del sector preferencial contribuye al financiamiento del evento junto al aporte de sponsors y organismos públicos.

¿Qué actividades y propuestas culturales tendrá el festival?

Además de los shows musicales, la Fiesta Nacional del Mate ofrecerá múltiples propuestas culturales: