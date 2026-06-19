En esta noticia Cortes programados en distintas autopistas de la Ciudad

Durante el fin de semana el tránsito en diversas autopistas de Buenos Aires se verá interrumpido por la realización de obras de infraestructura. Desde la Secretaría de Transporte del Gobierno de la Ciudad solicitaron máxima precaución a los conductores y el uso de vías alternativas para evitar congestiones.

Cortes programados en distintas autopistas de la Ciudad

Autopista Dellepiane

El corte más importante del fin de semana será en la Autopista Dellepiane, donde se interrumpirá la circulación en ambos sentidos.

Será a partir de las 20:00 del sábado hasta el mediodía del domingo . Afectará el tramo comprendido entre la Avenida Escalada y la Avenida Argentina. Se debe a que realizarán el montaje de las vigas de la nueva pasarela peatonal a la altura de Basualdo, por lo que el caudal vehicular será desviado hacia las calles colectoras.

Aumentan las casetas de las principales autopistas del país. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Autopista 25 de Mayo

Otra de las autopistas afectadas por el corte será la 25 de Mayo por tareas de mantenimiento y obras de mejoras en la traza.

Los trabajos se realizarán el sábado entre las 07:00 y las 18:00, por lo que se inhabilitará la salida de la Avenida Alberti en sentido hacia la Avenida General Paz y la Autopista Ezeiza.

Debido a que es el último ingreso antes del peaje y del enlace con las autopistas Dellepiane y Perito Moreno, se recomienda a los conductores hacer la bajada anticipada en la Avenida Entre Ríos o en la Avenida 9 de Julio.