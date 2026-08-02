Tras 50 años, cerró una de las fábricas más importantes del sur del país y dejó sin trabajo a 40 personas.

La histórica planta del jabón Lagarto en Zaragoza cerrará sus puertas de forma definitiva después de más de cinco décadas de actividad ininterrumpida. La decisión fue tomada por el grupo Euroquímica, que trasladará toda la producción a su complejo industrial de Illescas, en Toledo, en el marco de un proceso de reorganización empresarial.

La fábrica, ubicada en el polígono Malpica, inició sus operaciones en 1971 y durante décadas se consolidó como uno de los principales centros productivos de la compañía y un punto de referencia del tejido industrial del norte del país.

La medida afecta de manera directa a cerca de 40 empleados, entre perfiles jóvenes y trabajadores con décadas de trayectoria dentro de la empresa.

Los motivos detrás del cierre de la fábrica de jabón Lagarto en Zaragoza. IA

Qué ocurrirá con los trabajadores afectados por el cierre

La empresa puso en marcha un procedimiento de movilidad geográfica contemplado en el artículo 40 del Estatuto de los Trabajadores. El objetivo consiste en trasladar la actividad productiva desde Zaragoza hacia la planta de Illescas, donde ya se concentra buena parte de la producción del grupo y donde se encuentra también su sede social.

Según los sindicatos, el proceso afectará a alrededor de 40 trabajadores, entre los que se encuentran empleados con décadas de trayectoria dentro de la compañía y perfiles más jóvenes que deberán evaluar posibles traslados o alternativas laborales.

Desde Comisiones Obreras expresaron preocupación por las consecuencias sobre la plantilla y señalaron que las conversaciones formales todavía no comenzaron. Tras el período de consultas, se prevé que el traslado tenga lugar en el segundo semestre de 2026.

Tras 55 años, cerró una de las fábricas más importantes del sur del país y dejó sin trabajo a 40 personas

¿Por qué cierra la fábrica en Zaragoza?

La compañía busca centralizar toda su actividad industrial en una única instalación. La planta de Illescas ya concentra la mayor parte de la producción y también la sede social del grupo, por lo que la dirección considera que la concentración de operaciones permitirá ganar eficiencia y reducir costes estructurales.

La decisión llega después de varios años complejos para la empresa. En 2022, Euroquímica solicitó concurso de acreedores y, un año después, evitó la quiebra gracias a la entrada del fondo luxemburgués Tertius Capital. Durante 2024, el grupo aplicó un expediente de regulación de empleo que afectó aproximadamente al 20% de su plantilla total, aunque aquel ajuste se resolvió mediante bajas voluntarias e incentivadas.

La historia detrás de una de las marcas más conocidas de España

La marca Lagarto nació en 1914, cuando un empresario de San Sebastián decidió reconvertir su negocio de fabricación de velas hacia la producción de jabón, impulsado por la expansión de la electricidad en los hogares.

Décadas más tarde, la apertura de la planta de Zaragoza permitió ampliar la producción y, en los años ochenta, el complejo se convirtió en uno de los grandes centros productivos de la compañía.

La tradicional pastilla de jabón con letras rojas se convirtió con el tiempo en un producto reconocido por varias generaciones de consumidores españoles.

El nombre de la marca también posee una curiosa historia: surgió porque los primeros trabajadores observaban con recelo la maquinaria industrial y repetían la expresión “¡Lagarto, lagarto!” mientras presenciaban el proceso de fabricación. Hoy, más de un siglo después del nacimiento de la marca, el cierre de la planta zaragozana pone fin a un capítulo clave de su historia industrial.