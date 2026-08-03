La tradicional resma verde deja de producirse tras más de seis décadas de presencia en el mercado nacional.

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La industria papelera colombiana enfrenta uno de sus golpes más fuertes de los últimos años. Propal, empresa de la Organización Carvajal reconocida por fabricar la emblemática resma de papel verde utilizada en oficinas, colegios y universidades, solicitó formalmente el inicio de un proceso de liquidación judicial y apagó las máquinas de su planta en Guachené, Cauca. La decisión marca el cierre de una operación con más de 60 años de historia y deja a cientos de trabajadores frente a la pérdida de su empleo.

La solicitud fue aprobada por la asamblea extraordinaria de accionistas el 31 de julio de 2026 y radicada ese mismo día ante la Superintendencia de Sociedades. La compañía estima que el proceso de liquidación se extenderá entre 18 y 24 meses.

Durante ese tiempo se adelantarán las etapas legales relacionadas con activos, pasivos, acreencias y demás obligaciones de la empresa.

¿Por qué Propal cerró una de las fábricas más reconocidas de Colombia?

Propal explicó que durante los últimos tres años enfrentó una combinación de factores que deterioró de manera progresiva su situación financiera y operativa. Entre las principales causas mencionó:

Persistencia de bajos precios en el mercado del papel.

Aumento sostenido de los costos de producción.

Revaluación del peso colombiano frente al dólar.

Menores ingresos en ventas locales y exportaciones.

La empresa señaló que estos factores escapaban a su control y terminaron afectando de forma profunda su patrimonio.

Tras más de 60 años, cierra una de las fábricas más reconocidas del país: una planta completa perderá su empleo.

¿Qué pasó con la planta de Propal en Guachené, Cauca?

La compañía confirmó la suspensión inmediata de las operaciones industriales en Guachené, ubicada en el norte del Cauca. Este cierre se suma a la interrupción de actividades en la planta de Yumbo, Valle del Cauca, ocurrida el 11 de abril de 2025.

Con ello, Propal completa el segundo gran cierre industrial en poco más de un año y pone fin a la producción que aún mantenía activa.

¿Cuántos trabajadores se verán afectados por el cierre de Propal?

La empresa contaba con más de 1.200 trabajadores entre sus operaciones de Yumbo y Guachené. Aunque el número definitivo de personas impactadas dependerá del desarrollo del proceso de liquidación, la suspensión de la planta caucana afecta a una parte importante de esa fuerza laboral y representa un fuerte impacto para las familias vinculadas a la compañía y para la economía regional.

Propal indicó que durante esta etapa buscará garantizar el pago de salarios, prestaciones y demás derechos laborales conforme al marco legal vigente.

¿Qué alternativas intentó Propal antes de pedir la liquidación?

Antes de acudir a la liquidación judicial, la compañía aseguró que exploró distintas opciones para intentar mantener la operación. Entre ellas estuvieron:

Planes de eficiencia y ahorro.

Contratación de firmas especializadas.

Búsqueda de nuevos inversionistas.

Diversificación de líneas de negocio.

Sin embargo, tras una revisión financiera y técnica, la administración concluyó que la empresa ya no podía sostenerse como negocio en marcha y que continuar operando incrementaría las pérdidas.

¿La liquidación de Propal afecta a las demás empresas del Grupo Carvajal?

Carvajal S.A. informó al mercado que la futura liquidación de Propal no afectará las demás operaciones de la Organización Carvajal. La compañía también precisó que, aunque Propal es uno de los avalistas de bonos ordinarios emitidos en 2019, el proceso de liquidación no comprometerá el cumplimiento de esas obligaciones financieras.

Según lo informado, las demás empresas del grupo continuarán operando con normalidad .

¿Cuánto durará la liquidación judicial de Propal?

La compañía calcula que el trámite ante la Superintendencia de Sociedades tomará entre 18 y 24 meses. En ese periodo se realizará la organización de activos y pasivos y se atenderán las reclamaciones de acreedores, trabajadores y demás terceros vinculados al proceso.