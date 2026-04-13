“Tibi”, que en lengua ngäbe significa “ciempiés”, es el proyecto ferroviario más ambicioso de la región. Este primer tren eléctrico metropolitano moverá a cientos de miles de personas diariamente y promete transformar la manera de desplazarse en el país. Corea del Sur avanza con un nuevo protagonista que está por recorrer el corazón de uno de los países más fuertes de Latinoamérica. Aunque su denominación sugiera que se trata de un insecto gigante, este proyecto se enfoca en el transporte mediante una tecnología revolucionaria. A este pacto bilateral también se sumó la Unión Europea, el Fondo Verde del Clima y la estrategia Global Gateway, que en conjunto financiarán completamente la construcción, equipamiento y puesta en operación de las líneas iniciales por un monto cercano a u$s 800 millones. La iniciativa avanza gracias a un acuerdo entre el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y Corea del Sur, que aportará tecnología y cooperación estratégica. Se trata del primer sistema ferroviario 100% eléctrico del Caribe y de todo Centroamérica, un paso clave en el desarrollo de una movilidad urbana sostenible. El plan incluye la inversión en las siguientes prestaciones: El proyecto contempla dos líneas principales que sumarán más de 51 kilómetros a doble vía: La cooperación coreana no se restringe al financiamiento. Según lo informado por la propia Sánchez tras una visita a Seúl, Corea del Sur proporcionará tecnología, innovación y asesoría técnica, elementos fundamentales para promover el primer tren completamente eléctrico del país. El impacto proyectado excede los dos millones de personas, particularmente en zonas urbanas donde la congestión vehicular representa un desafío habitual. El nombre “Tibi” fue seleccionado por el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) como un tributo a las comunidades indígenas ngäbe del sur del país. Para estas comunidades, “Tibi” simboliza movimiento, fuerza colectiva y conexión con el territorio. El presidente ejecutivo del Incofer, Álvaro Bermúdez, manifestó que el tren busca reflejar ese espíritu: un medio de transporte que avanza con determinación, que une regiones y que promueve a Costa Rica hacia una movilidad más limpia y eficiente. Corea del Sur también planea implementar un sistema de monitoreo en tiempo real para optimizar la operación del tren, mejorando la experiencia del usuario y la eficiencia del servicio.El proyecto incluye la capacitación de personal local en tecnología ferroviaria, asegurando que la comunidad se beneficie del conocimiento y habilidades adquiridas durante la construcción.