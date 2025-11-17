El Ministerio de Infraestructura de la Ciudad de Buenos Aires anunció la construcción de un nuevo metrobús de casi 5 kilómetros de extensión en una autopista que conecta el conurbano con Capital Federal.

La obra permitirá que el transporte púbico circule por un carril único, lo que destrabará la congestión de la ruta y evitará los embotellamientos.

El nuevo metrobús que cambiará para siempre el tránsito en la Ciudad

El Gobierno porteño presentó el Masterplan Dellepiane, un proyecto integral que cambiará el tráfico de la Autopista Dellepiane para siempre. El plan de obra contempla la construcción de un metrobús en una de las principales vías de acceso a la Ciudad.

El Gobierno porteño presentó el Masterplan Dellepiane, un proyecto integral que cambiará el tráfico de la Autopista Dellepiane. Fuente: NA

El carril exclusivo para transporte público tendrá 4,6 kilómetros de extensión y conectará con la Avenida General Paz con el ya existente metrobús 25 de Mayo. En la misma línea, se emplazarán 4 paradas aisladas del tránsito para permitir el ascenso y descenso de pasajeros.

Fuente: AUSA

Qué otras obras se realizarán en la Autopista Dellepiane

En el marco del Masterplan Dellepiane, el Gobierno de la Ciudad buscará transformar la forma de moverse de las más de 200.000 personas que pasan por este acceso. El eje principal es el vial, por lo que se propone dar continuidad a las colectoras de la autopista que hoy están interrumpidas por las vías del Ferrocarril Belgrano Sur.

El proyecto contempla la construcción de un parque lineal de más de 4 kilómetros de largo que incluirá espacios de esparcimiento como postas deportivas y áreas verdes para mejorar la calidad de vida de los vecinos.

Las obras también incluyen un plan hidráulico para entubar los ramales secundarios Dellepiane Norte y Zelarrayán que desembocan en el arroyo Cildañez. Para más información sobre los trabajos, acceder a la página oficial del Gobierno de la Ciudad mediante este link.