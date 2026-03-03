Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) comenzó con las obras de la que promete ser la estación de servicio más grande del país. El proyecto se desarrolla en un predio de 10 hectáreas, lo que equivale a 14 canchas de fútbol, si se toma en cuenta el tamaño estándar de solamente el campo de juego. Apunta a combinar gastronomía, un paseo de compras, descanso y diversión. El nuevo complejo se desarrolla sobre la Ruta Nacional 9 (autopista Rosario - Buenos Aires) aproximadamente en el kilómetro 153 en sentido Rosario. La ubicación es estratégica, ya que se calcula que es un corredor vial por el que transitan cerca de 20.000 vehículos diarios. El desarrollo estará a cargo de la empresa Jorge Caso S.A, operadora con experiencia en estaciones de servicios y logística de combustibles. La obra ya presenta estructuras montadas y los accesos se ejecutan bajo las normas de la Dirección Nacional de Vialidad. Además de ofrecer un servicio de carga de combustibles y gas, la particularidad del parador es que incluye gastronomía 24 horas, un amplio restaurante, zonas de descanso con duchas, espacios de coworking con Wi-Fi, estaciones de carga para vehículos eléctricos y hasta locales comerciales. En la misma línea, se prevé hacer un centro de asistencia mecánica rápida que cambio de neumáticos y lubricación para cambiones, omnibuses y transporte de cargas. El proyecto tendrá un gran impacto a nivel local generando más de 100 puestos de trabajo entre playeros, personal administrativo, gastronómico y de mantenimiento. La petrolera estima que esté plenamente operativo a fines de 2026 o 2027.