Comenzó la cuenta regresiva para las primeras vacaciones oficiales del año en Semana Santa. El tiempo de Cuaresma 2026 arrancó este miércoles 18 de febrero con la celebración del Miércoles de Ceniza, el inicio del periodo litúrgico que prepara a la Iglesia católica y a sus fieles para la Pascua, y que representa para los alumnos el próximo receso escolar. El periodo de descanso más esperado se concentra en las dos semanas marcadas en el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para el ciclo escolar 2025-2026. Durante ese tiempo, millones de estudiantes de educación básica tendrán un descanso institucional que abarca desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Pascua. Las vacaciones de Semana Santa darán inicio el domingo 29 de marzo, día en que se celebra el Domingo de Ramos, y concluirán el domingo 5 de abril con el Domingo de Resurrección, también conocido como Domingo de Pascua. Dentro de ese periodo se incluyen el Jueves Santo, el Viernes Santo y el Sábado de Gloria. El calendario de vacaciones varía según el nivel educativo y la institución. Mientras los alumnos de educación básica gozarán de las dos semanas completas marcadas por la SEP, los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) solo descansarán la primera semana, del 20 de marzo al 3 de abril. Un punto clave que conviene tener claro es que ningún día de Semana Santa figura como descanso obligatorio en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo (LFT). Esto significa que, desde el punto de vista legal, las empresas pueden operar con total normalidad durante ese periodo, sin estar obligadas a otorgar días libres a sus empleados. Sin embargo, en la práctica muchas compañías, bancos, escuelas privadas y oficinas gubernamentales suspenden actividades, especialmente el Jueves Santo, 2 de abril, y el Viernes Santo, 3 de abril, o bien optan por reducir la jornada laboral. Esta decisión responde a políticas internas, acuerdos colectivos o usos y costumbres propios de cada organización, no a una obligación establecida por ley. Para los trabajadores, la Semana Santa 2026 puede traducirse en días de descanso dependiendo del sector y del empleador, pero no existe un derecho universal garantizado por la legislación laboral vigente. Quienes deseen ausentarse durante ese periodo deberán hacerlo a través de sus días de vacaciones personales o conforme a los acuerdos internos de su lugar de trabajo.