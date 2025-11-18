En esta noticia Atracción turística

Japón se consolidó como uno de los países líderes en la construcción de infraestructuras que combinan tecnología avanzada y desarrollo sostenibles. Su capacidad para crear obras imponentes y seguras lo posiciona como referente global en ingeniería.

Entre sus logros se encuentra el Puente Akashi Kaikyo, una estructura monumental que ostentó durante 20 años el título de puente colgante más largo del mundo. Con 3.911 metros de longitud total y un vano central de 1.991 metros, esta obra rompió récords y se convirtió en símbolo de innovación.

¿Cómo es el puente más largo del mundo?

El Puente Akashi Kaikyo une la ciudad de Kobe, en la isla de Honshu, con Iwaya, en la isla de Awaji. Forma parte de la autopista Kobe-Awaji-Naruto, dentro del ambicioso Proyecto de Puentes Honshu-Shikoku, diseñado para conectar las principales islas japonesas a través del Mar Interior.

La construcción del puente respondió a una demanda urgente de seguridad tras los trágicos accidentes de transbordadores en el estrecho de Akashi, especialmente el ocurrido en 1955 que dejó 168 víctimas fatales.

Desde su inauguración el 5 de abril de 1998, el puente transporta unos 23.000 vehículos diarios, mejorando la conectividad y dinamizando la economía regional.

Características del puente Akashi Kaikyo

La construcción se destaca por sus impresionantes magnitudes. Las características más destacadas son:

Longitud total : 3.911 metros

Vano central : 1.991 metros

Altura de las torres : 282,8 metros sobre el nivel del mar

Altura libre bajo el puente : 65,72 metros

Diámetro de los cables : 112 cm

Longitud total de cables : 300.000 km

Número de alambres por cable: 36.830

Diseño y tecnología avanzada

El Akashi Kaikyo no solo es largo, sino también extremadamente seguro. Entre sus innovaciones destacan:

Sistema de vigas rígidas de doble articulación para soportar vientos de hasta 286 km/h.

Amortiguadores de masa sintonizados en las torres para reducir oscilaciones.

Cubierta reforzada para mejorar la estabilidad aerodinámica.

Cables de acero de alta resistencia que sostienen la estructura.

Además, el puente puede expandirse y contraerse hasta 2 metros en un solo día, adaptándose a cambios de temperatura y condiciones extremas.

Atracción turística

El Puente Akashi Kaikyo es también un destino turístico:

Centro de Exposiciones : con información sobre su construcción y tecnología.

Visitas guiadas : permiten subir a las torres para disfrutar vistas panorámicas.

Paseo Marítimo Maiko : una pasarela acristalada bajo la cubierta del puente.

Parque Maiko: ideal para fotografías y vistas espectaculares.

Por la noche, el puente se ilumina con 1.737 luces, creando un espectáculo visual que cambia en fechas especiales.