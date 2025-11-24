Roma está llena de rincones mágicos, pero pocos lugares sorprenden a los turistas. En lo alto del Aventino existe un mirador inusual que permite ver, al mismo tiempo, Italia, el Vaticano y la Soberana Orden de Malta. Una experiencia única y completamente gratuita que deslumbra a turistas y locales.

¿Dónde está la cerradura con el mejor mirador de Roma?

El famoso “ojo de la cerradura” se encuentra en el número 3 de la Piazza Cavalieri di Malta, en la puerta de entrada de la Villa Magistral, sede institucional de la Soberana Orden de Malta.

Este espacio, aunque está dentro de Roma, tiene estatus extraterritorial, por lo que oficialmente funciona como un país independiente.

La puerta pertenece al complejo de la Orden de los Caballeros de Malta, una institución con siglos de historia, rodeada de jardines que no están abiertos al público. Sin embargo, su cerradura se convirtió en una de las vistas más fascinantes de la capital italiana.

¿Por qué es famoso el mirador secreto?

Al mirar por la pequeña cerradura, la perspectiva se alinea de forma perfecta para enmarcar la cúpula de San Pedro, rodeada por un túnel natural de laureles. La escena genera un efecto “telescopio” que hace que la cúpula parezca más grande y cercana.

Muchos viajeros cuentan que lo más mágico es ver la reacción de quienes se agachan a mirar, ya que siempre surgen sonrisas y reacciones de sorpresa.

¿Quién creó la cerradura de la Orden de Malta?

Aunque no está confirmado, la creación se le atribuye al arquitecto y grabador Giovanni Battista Piranesi, uno de los artistas más influyentes del siglo XVIII. Él rediseñó la plaza y ordenó plantar el seto de laurel que enmarca la vista tal como se conoce hoy.

Antes de su intervención, ya existían árboles alineados hacia la cúpula. Pero Piranesi perfeccionó la perspectiva y creó uno de los encuadres urbanos más destacados de Roma.

Curiosamente, si uno intenta caminar hacia San Pedro desde este punto, la cúpula parece alejarse en lugar de acercarse, reforzando el efecto óptico.

¿Cómo llegar al mirador secreto de la Orden de Malta?

Llegar es fácil y accesible desde varios puntos de la ciudad. Desde Circo Máximo se puede subir la colina del Aventino y caminar unos 10-15 minutos.

A pocos metros también se encuentra otro punto imperdible, el Jardín de los Naranjos (Giardino degli Aranci), uno de los balcones panorámicos más queridos de Roma.