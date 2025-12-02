Latinoamérica tendrá el tren más rápido del mundo: conectará dos ciudades claves del continente Fuente: Archivo

En un momento en que los viajes de larga distancia buscan acortar los tiempos y brindar, al mismo tiempo, mayores condiciones de confort un clásico medio de transporte cambiará por completo las formas de trasladarse en América Latina.

Se trata de un tren de alta velocidad capaz de superar los 350 km/h que conectará dos de las ciudades más importantes del continente en apenas un puñado de horas y será de los modelos con mayor rapidez del mundo.

Llega a Latinoamérica el tren más rápido del mundo y viajará a 350 km/h

El proyecto TAV Brasil (Tren de Alta Velocidade) busca construir la primera línea de alta velocidad de la región, con una conectividad sin precedentes. La ruta prevista une Río de Janeiro, São Paulo y Campinas, tres de los núcleos urbanos y económicos más importantes del país, mediante un tren que alcanzará hasta 350 km/h.

El trayecto total rondará los 510 kilómetros, y reducirá drásticamente los tiempos de viaje: el traslado entre Río de Janeiro y São Paulo, que por carretera puede superar las seis horas, se completará en aproximadamente 1 hora y 45 minutos.

Cómo será el tren de alta velocidad en Brasil

La infraestructura planificada para el TAV incluye vías exclusivas de alta velocidad, electrificación moderna, señalización de última generación, estaciones principales en ciudades clave. Además, y como parte del futuro se estudia la posibilidad de incorporar paradas intermedias en ciudades como Volta Redonda o São José dos Campos.

Por su parte, el costo estimado del proyecto para construir un tren que pueda conectar Río de Janeiro con San Pablo y que permita descomprimir las carreteras, ronda los u$s 10.000 a 20.000 millones, una de las inversiones más ambiciosas de infraestructura en Brasil y América Latina.

¿Cuándo estará listo el tren que conectará Río con San Pablo?

Si bien aún se encuentra en la etapa inicial de planeamiento y estudio del terreno, la intención primordial es que las obras puedan iniciarse en 2027 y tener el servicio operativo para 2032.

Sin embargo, esto depende de diversos factores que no solo se limitan a la inversión, sino también a la capacidad de construcción del trazado de vías y el cumplimiento de normas de convivencia con el ecosistema.