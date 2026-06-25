El nuevo Estadio Nacional de El Salvador ya comenzó su construcción y se perfila como una de las obras deportivas más ambiciosas de la región. Ubicado en Antiguo Cuscatlán, el proyecto busca ir más allá de un campo de juego tradicional y convertirse en un complejo de última generación para eventos deportivos, culturales y de entretenimiento.

Con una capacidad proyectada para 50.000 espectadores sentados en butacas individuales, el recinto apunta a posicionarse entre los estadios más avanzados de América Latina. En una región marcada por escenarios históricos como el Maracaná o el Azteca, esta nueva obra aparece como un símbolo de modernidad y orgullo continental.

El verdadero diferencial del proyecto no estará únicamente en su escala o en su diseño arquitectónico, sino también en su inteligencia operativa. El estadio incorporará sistemas de gestión digital para optimizar el consumo de energía y agua, con el objetivo de convertirse en un referente de arquitectura deportiva sostenible.

Una alianza estratégica entre El Salvador y China

La construcción se desarrolla sobre los terrenos donde funcionaba la antigua Escuela Militar y contará con una superficie superior a los 170.000 metros cuadrados. El proyecto nace de una alianza estratégica entre el gobierno salvadoreño y China, que busca aprovechar la experiencia técnica y las innovaciones aplicadas por el gigante asiático en infraestructura de gran escala.

La construcción se desarrolla sobre los terrenos donde funcionaba la antigua Escuela Militar.

Además de cumplir con los más altos estándares de la FIFA para la organización de partidos internacionales, el complejo fue diseñado como un espacio multipropósito. La intención es que el estadio no solo reciba encuentros de fútbol, sino también espectáculos, eventos masivos y actividades capaces de dinamizar el entretenimiento y el turismo en la zona.

Diseño moderno, sustentabilidad y tecnología

A diferencia de las estructuras pesadas del siglo pasado, el nuevo estadio apuesta por una idea de coexistencia armónica. Su diseño tendrá líneas curvas y una marquesina de rejilla modular que permitirá crear un juego natural de luces y sombras, aportando una sensación de ligereza pese a su tamaño monumental.

El proyecto contempla una superficie total de 170.000 m², capacidad para 50.000 personas y un estacionamiento para más de 2.000 vehículos. Según las previsiones iniciales, la inauguración está proyectada para el horizonte de 2027, año en el que El Salvador podría estrenar una de las nuevas joyas arquitectónicas del deporte latinoamericano.