Rociar vinagre en las sábanas antes de dormir se convirtió en un truco casero cada vez más elegido para refrescar la ropa de cama sin lavarla a diario. El método consiste en pulverizar una mezcla diluida de vinagre blanco y agua directamente sobre la tela.

Según especialistas en limpieza doméstica, esta práctica gana terreno en hogares donde el ambiente es poco ventilado o hay mascotas. El truco no reemplaza el lavado tradicional, pero funciona como un refresco rápido entre uno y otro.

¿Para qué sirve rociar vinagre en las sábanas?

El vinagre blanco contiene ácido acético, un compuesto capaz de neutralizar ciertos olores en lugar de solo cubrirlos con fragancia. Por eso actúa sobre el sudor y la humedad acumulada en la tela durante la noche.

Para prepararlo, se diluye una parte de vinagre en varias de agua dentro de un rociador limpio. El ácido acético también aporta cierta acción antimicrobiana, aunque los especialistas aclaran que no debe considerarse un desinfectante de sábanas.

Cómo preparar el spray casero

1 taza de agua

Un chorro de vinagre blanco

Opcional: unas gotas de aceite esencial para perfumar

Mezclar todo en un rociador y agitar antes de usar

El vinagre blanco contiene ácido acético, un compuesto capaz de neutralizar ciertos olores en lugar de solo cubrirlos con fragancia. Chat GPT

¿Cómo aplicarlo correctamente y qué cuidados tener?

Antes de rociar toda la cama, conviene probar la mezcla en una zona poco visible de la sábana. No hace falta empapar la tela: alcanza con una aplicación liviana y pareja sobre la superficie.

Después de rociar, hay que dejar secar por completo y ventilar la habitación para evitar que quede humedad atrapada entre las fibras. El truco es útil para refrescar entre lavados, pero no sustituye el lavado regular, necesario para eliminar sudor, células de piel y ácaros acumulados.