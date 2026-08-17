Volver al auto y encontrar un billete, a veces de 20 dólares, a veces de 100, doblado bajo el limpiaparabrisas puede parecer un golpe de suerte. Pero departamentos de policía de varios lugares de Estados Unidos advierten que, en algunos casos, ese “regalo” es en realidad una táctica pensada para robar el vehículo.

En qué consiste el truco del billete en el parabrisas

Según las advertencias difundidas por distintas oficinas policiales, la maniobra funciona de una forma muy específica. Un ladrón coloca un billete, muchas veces falso, bajo la escobilla del limpiaparabrisas de un auto estacionado. Luego espera a que el conductor regrese.

La clave está en el momento: por lo general, el conductor no ve el billete hasta que ya subió, cerró la puerta y arrancó el motor. Al notarlo, baja a retirarlo, dejando el auto en marcha, con las puertas abiertas y las llaves puestas. Es entonces cuando los ladrones, que esperaban cerca, se abalanzan y se llevan el vehículo. Por eso se lo describe como una táctica de distracción para el robo o “carjacking”.

Detrás de este detalle aparentemente afortunado se esconde una maniobra que las autoridades ya tienen en la mira. (foto: El Cronista).

Por qué la policía advierte sobre este truco casero

Varias fuerzas de seguridad emitieron alertas sobre este método. La oficina del sheriff del condado de Newton, en Georgia, informó que recibió numerosos reportes de vecinos que encontraron billetes en sus autos, y advirtió que el dinero solía ser falso, aunque “parezca auténtico e incluso se sienta auténtico” al tacto. La recomendación oficial fue no acercarse de inmediato al vehículo y reportar la situación.

En Maryland, la oficina del fiscal general alertó sobre la misma maniobra en estacionamientos de centros comerciales, especialmente durante las temporadas de compras. Y en Carolina del Sur, la oficina del sheriff del condado de Georgetown lo resumió así: los estafadores cuentan con que la persona baje del auto al ver el billete, momento en que el ladrón obtiene acceso instantáneo al vehículo.

Qué hacer si encuentras un billete en el parabrisas del coche

Las recomendaciones de las autoridades ante esta situación son claras y sencillas: