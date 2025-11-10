Cencosud, el gigante multinacional dueño de los supermercados Disco y Jumbo, se asoció a Consultatio, la desarrolladora nacional del empresario Eduardo Constantini, para desarrollar un nuevo mega shopping que tendrá 7000 metros cuadrados y estará ubicado en el corazón de Palermo.

La nueva obra tendrá “ diseño de vanguardia y alta tecnología ” con el objetivo de generar “una experiencia de compra innovadora”, según informaron ambas firmas en el anuncio de su acuerdo comercial en el marco del ambicioso proyecto inmobiliario residencial en una de las zonas más cotizadas en la Ciudad de Buenos Aires.

¿Cómo es el nuevo shopping que construirán Cenconsud y Consultatio?

El retailer líder en América Latina junto a la firma que creó el museo MALBA anunciaron la construcción de un nuevo supermercado Jumbo en el marco de una obra masiva que tendrá lugar en un predio subastado de Palermo

El nuevo mega centro de compras buscará convertirse en un referente urbano con, aproximadamente, 7000 metros cuadrados de sala de venta. Según el comunicado oficial, el diseño será “de vanguardia acorde a las últimas tendencias del retail” y estará “ alineado a la propuesta urbana distintiva que planifica Consultatio como desarrolladora de todo el sector”.

Además, la tienda estará equipada con “tecnología de última generación”, con el objetivo de brindar una “experiencia de compra innovadora que se destacará dentro de la oferta nacional y regional”.

¿Dónde queda el nuevo megashopping de Jumbo?

Tras una compleja negociación, finalmente se firmó el acuerdo para que el tradicional hipermercado Jumbo se quede en el predio del Ejército que el Gobierno le vendió a la desarrolladora de Eduardo Costantini por u$s 127 millones .

De esta forma, el nuevo shopping se ubicará en predio de 4,4 hectáreas que se encuentra entre Bullrich y Dorrego, donde la cadena de supermercados latinoamericana opera desde 1994. Para la obra, se prevé una inversión de u$s 350 millones .

Las firmas a cargo de la obra

Cencosud opera en seis países con más de 120.000 colaboradores y 1510 tiendas a la vez que que remarcó que busca brindarle “a sus clientes y consumidores la mejor experiencia de compra del mercado”.

Por su parte, Consultatio, fundada y presidida por Eduardo Costantini, es una de las desarrolladoras inmobiliarias más relevantes de la región. Sus obras se distinguen por su diseño urbano, arquitectura de calidad, arte, naturaleza y comunidad, según detallan en la firma.