El Municipio de Quilmes firmó un convenio con AUBASA para la construcción de una nueva subida y bajada en la Autopista Buenos Aires-La Plata, una de las autopistas más importantes de la región y con más tránsito en hora pico. Se trata de una obra que busca mejorar la conectividad en el distrito y, al mismo tiempo, descongestionar el tránsito, sobre todo, en los horarios con más volumen de vehículos en circulación. El proyecto busca optimizar la conectividad del distrito y aliviar la congestión que actualmente afecta a los accesos cercanos, especialmente en horas pico. El objetivo principal es aliviar la saturación de tránsito que sufren la bajada de la avenida Isidoro Iriarte, en Quilmes, y el acceso de la avenida 14, en Berazategui. La Autopista Buenos Aires-La Plata es una de las más transitadas del país. Más de 2.200.000 vehículos y seis millones de personas la recorren por mes. La obra contempla los siguientes puntos clave: El plazo estimado de ejecución es de 18 meses y será financiado con fondos municipales. La ejecución cuenta con el respaldo de la Dirección de Vialidad y el Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires. Al darle continuidad a la avenida Varela hacia el sector costero, se busca integrar definitivamente el centro de Quilmes, Ezpeleta y Bernal con la zona de la ribera, fomentando el crecimiento de un área que hasta ahora contaba con accesos limitados. Esta obra convertirá a la Autopista Buenos Aires-La Plata en una vía más moderna, más fluida y con mayor capacidad para el millón de viajes que la recorren todos los días.