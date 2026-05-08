Después de años de congestión y reclamos por los problemas de movilidad en el sur de la capital, Bogotá y Soacha avanzan en una de las obras más esperadas por millones de ciudadanos. Las autoridades confirmaron una inversión superior a los 118 mil millones de pesos para construir una nueva conexión vial que permitirá mejorar el ingreso y salida hacia la capital. El proyecto contempla la construcción del puente Tibanica, una infraestructura que unirá la avenida Terreros, en Soacha, con la avenida Ciudad de Cali, en la localidad de Bosa. La iniciativa busca convertirse en una alternativa a la saturada autopista Sur y aliviar la presión sobre los corredores de acceso a Bogotá, especialmente durante fines de semana y temporadas de alto tráfico. La firma de los acuerdos de consulta con la comunidad indígena Muisca de Bosa permitió destrabar una etapa clave del proceso. Con este avance, las entidades involucradas podrán iniciar el camino hacia la licitación de la obra y consolidar una nueva apuesta de movilidad regional para el sur del departamento. La nueva infraestructura tendrá una longitud cercana a los 87 metros y un ancho superior a los 50 metros. El diseño incluye cuatro carriles de tráfico mixto, separador central y pasos exclusivos para peatones y ciclistas en ambos sentidos. Además del puente, el proyecto contempla obras complementarias sobre la avenida Ciudad de Cali, Ciudad Verde y la avenida Terreros. También se construirán retornos viales y una intersección semaforizada que permitirá mejorar la circulación en uno de los sectores con mayor flujo vehicular entre Bogotá y Soacha. El convenio fue firmado entre el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), la Gobernación de Cundinamarca, la Alcaldía de Soacha, la Agencia Regional de Movilidad y el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca. Bogotá asumirá la mayor parte de la financiación con un aporte superior a los 56 mil millones de pesos. El alcalde Carlos Fernando Galán confirmó que la nueva conexión será clave para integrar a Soacha con la troncal alimentadora del Metro de Bogotá. “Bogotá va a poner más de la mitad de los recursos para la obra que será una nueva entrada y salida de la ciudad”, aseguró el mandatario. Antes de avanzar hacia la fase de construcción, las autoridades realizaron más de 45 mesas técnicas con el Cabildo Indígena Muisca de Bosa como parte del proceso de consulta previa solicitado por el Ministerio del Interior. Tras la protocolización de los acuerdos, el proyecto quedó habilitado para iniciar el proceso licitatorio. Ricardo Neuta, gobernador del Cabildo Indígena Muisca de Bosa, destacó la importancia de mantener espacios de concertación durante el desarrollo de la obra. “Celebramos la construcción de las obras que están por venir y les invitamos a continuar con los espacios de diálogo y concertación para proteger la población indígena que habita el sector”, señaló. Las autoridades estiman que la apertura de la licitación se realizará durante el primer semestre de 2026. Actualmente, solo falta concretar la adquisición de uno de los predios necesarios para ejecutar la totalidad del proyecto.