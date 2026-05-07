El próximo viernes 22 de mayo habrá feriado local en Brandsen, partido de la provincia de Buenos Aires. La fecha, confirmada como parte del calendario de asuetos municipales y provinciales, genera un fin de semana largo en la previa del 25 de Mayo, con tres días consecutivos de descanso para los trabajadores del distrito. Este tipo de jornadas no integran el cronograma nacional de feriados, sino que cada municipio o provincia las establece de forma independiente según su historia y tradiciones. Al tratarse de un feriado local, el asueto aplica de forma obligatoria a los trabajadores que prestan servicios dentro del partido de Brandsen. En este sentido, el feriado aplica a: Los empleados que trabajan para empresas con sede fuera del partido pero que desarrollan sus tareas en Brandsen también pueden verse alcanzados, según el convenio colectivo que los rija. Combinado con el 25 de mayo, feriado nacional inamovible por el Día de la Revolución de Mayo, el fin de semana largo queda conformado por tres días: el viernes 22, el sábado 23 y el domingo 24. Los trabajadores que tengan el lunes libre por acuerdo con su empleador podrán extender el descanso hasta el martes 26. Santa Rita de Casia nació en Italia en 1381 y falleció en 1457. Es conocida universalmente como la patrona de los casos imposibles, una devoción que se extendió por todo el mundo católico y llegó con los inmigrantes europeos que poblaron la pampa bonaerense en el siglo XIX. En Brandsen, su culto tiene raíces profundas: los planos de la Parroquia Santa Rita de Cascia datan de 1877, y el edificio se originó como una pequeña capilla en 1883 antes de tomar su forma actual en 1898. La imagen de la santa, que hoy se conserva en el altar mayor, fue donada por la familia Ferrari en 1943. Cada 22 de mayo, la festividad incluye una procesión automovilística que lleva la imagen de Santa Rita por los barrios e instituciones de la ciudad, para que todos los habitantes puedan participar y recibir la bendición de su patrona. La celebración cierra con una misa solemne presidida por el obispo de la Diócesis de Chascomús en la Parroquia Santa Rita, ubicada en Mitre 351.