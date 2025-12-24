Remodelarán por completo un estadio histórico de Buenos Aires: nuevos accesos, tecnología de última generación y capacidad para cientos de conciertos Fuente: Archivo

El icónico Luna Park de Buenos Aires, declarado Monumento Histórico Nacional en 2007, se prepara para una renovación integral que transformará su infraestructura cambiará para siempre la experiencia del público.

DF Entertainment, junto a su socio Live Nation, firmó un acuerdo estratégico con Estadio Luna Park S.A. para gestionar y modernizar el emblemático recinto, garantizando su relevancia durante las próximas décadas.

Cómo será la renovación del Luna Park

DF Entertainment y Live Nation liderarán la renovación del estadio, con la reapertura prevista para fines de 2027, anticipando los festejos por su centenario en 2032.

Asimismo, el proyecto busca incrementar la capacidad del estadio sin perder la esencia de su fachada histórica ni los elementos arquitectónicos originales, reafirmando su identidad como uno de los venues más reconocidos del mundo.

Todas las nuevas áreas del Luna Park

El proyecto se ejecutará con el equipo internacional de desarrollo de venues de Live Nation y destacados estudios argentinos de arquitectura e ingeniería.

Tras un análisis exhaustivo del edificio, que ha pasado por múltiples transformaciones desde su construcción original, se planificó una restauración integral que preservará fachadas y cartelería histórica, manteniendo viva la memoria del Luna Park en el paisaje urbano porteño.

Entre las principales innovaciones, se destacan la creación de un Museo del Luna Park para homenajear su historia y grandes espectáculos, así como la mejora de la acústica y la visibilidad, optimizando la experiencia de cada evento.

Además, se ampliarán las áreas gastronómicas y los espacios VIP, se incorporarán nuevos camarines y zonas técnicas, y se habilitarán palcos y experiencias premium.

Nuevo estacionamiento y mejores accesos al Luna Park

El proyecto contempla también cocheras y un diseño optimizado de ingresos y egresos, para poder optimizar el acceso del flujo del público y permitir, al mismo tiempo, una mayor cantidad de espectadores.

Con esta renovación, el Luna Park no solo preserva su legado histórico, sino que se proyectará como uno de los escenarios más importantes de la Ciudad de Buenos Aires para albergar conciertos, espectáculos deportivos y eventos culturales, consolidando su lugar en corazón de Buenos Aires.

La historia del Luna Park

Inaugurado en 1932 como un estadio de boxeo, el Luna Park se consolidó con el tiempo como uno de los recintos culturales más emblemáticos de América Latina.

A lo largo de las décadas, fue testigo de presentaciones inolvidables de artistas de renombre internacional como Frank Sinatra, Luciano Pavarotti, Mercedes Sosa, Astor Piazzolla y Sui Generis. Además, albergó las históricas peleas de Ringo Bonavena, Carlos Monzón y José María Gatica, así como eventos memorables, entre ellos la visita de su Santidad Juan Pablo II en 1987.

Tras su última gran renovación a mediados del siglo XX, el estadio atravesará una mejora estructural para cumplir con los estándares globales que le permitirán continuar recibiendo eventos de primer nivel y a miles de fans cada año.