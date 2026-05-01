Una colaboración entre el sector público y privado se encuentra desarrollando un tren que promete revolucionar la conectividad entre los Emiratos Árabes Unidos y Omán. El proyecto Hafeet Rail representa la primera red ferroviaria transfronteriza de la región y tiene como objetivo integrar la red nacional de Emiratos con el puerto de Sohar en Omán. En el contexto de las tensiones crecientes entre Medio Oriente y las potencias occidentales, la cooperación entre los países miembros puede resultar crucial para fortalecer la región. Por esta razón, el plan, respaldado por Etihad Rail, Oman Rail y Mubadala, propone un corredor mixto de pasajeros y carga que transformaría el flujo comercial en el Golfo. El tren está valorizado en aproximadamente 2500 millones de euros y se proyecta como un eje estratégico para consolidar cadenas logísticas y abrir nuevas rutas hacia mercados globales. La infraestructura conectará ciudades clave y reducirá de manera notable los tiempos de circulación entre puertos y centros económicos. El trazado incluirá más de 12 estaciones de pasajeros y un entramado de más de 15 instalaciones integradas de carga que vincularán cinco puertos estratégicos. La línea tendrá una extensión total de 303 kilómetros, de los cuales 238 conforman la conexión principal entre Abu Dabi y Sohar, pasando por Al Ain. El diseño contempla trenes de alta velocidad para pasajeros, con capacidad de alcanzar hasta 200 km por hora y unidades de carga que circularán a 120 km por hora, optimizando tiempos operativos y la sincronización de envíos internacionales. Para el comercio, Hafeet Rail proporcionará una opción segura y eficaz a las rutas terrestres, eliminando los retrasos en los pasos fronterizos y facilitando un intercambio más ágil entre puertos, lo que puede reducir los costos logísticos y favorecer las exportaciones e importaciones. Entre los beneficios para los pasajeros se encuentran viajes más breves y confortables: la ruta Abu Dabi–Sohar a través de Al Ain se acortará a aproximadamente 1 hora y 40 minutos, en contraposición a las más de tres horas requeridas actualmente por vía terrestre. Asimismo, se incrementará la accesibilidad para desplazamientos laborales y escapadas turísticas. La construcción ya ha iniciado y la compañía promotora se encuentra en la fase de definir el cronograma para la entrada en operación; no obstante, todavía es necesario confirmar fechas exactas de puesta en marcha y completar los permisos transfronterizos. La puesta en marcha requerirá una coordinación regulatoria entre ambas naciones, así como inversiones complementarias en terminales y la articulación de servicios ferroviarios y portuarios para asegurar que la infraestructura logre sus objetivos económicos y sociales.