Habrá un nuevo feriado antes del Día de la Patria.

Miles de argentinos esperan al jueves 9 de julio para disfrutar del feriado por el Día de la Independencia. En este contexto, el Gobierno nacional decretó día no laborable el viernes 10 para armar un fin de semana largo.

Decretan feriado y fin de semana largo: cómo queda el calendario

El 9 de julio será feriado por la conmemoración del Día de la Independencia. En aquel día, pero de 1816, los representantes de las Provincias Unidas del Río de la Plata reunidos en el Congreso de Tucumán rompieron formalmente los vínculos políticos con la monarquía española.

En la misma línea, el Gobierno decretó como día no laborable el viernes 10 para formar un fin de semana largo de cuatro días.

La conmemoración del 9 de julio es una celebración inamovible, por lo que la legislación no permite su traslado al lunes o viernes para unirlo al fin de semana. De esta manera, el Poder Ejecutivo decidió decretar no laborable el día siguiente para armar un finde XXL.

Qué feriados quedan en 2026

El calendario oficial de feriados indica lo siguiente: