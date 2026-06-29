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Miles de argentinos esperan al jueves 9 de julio para disfrutar del feriado por el Día de la Independencia. En este contexto, el Gobierno nacional decretó día no laborable el viernes 10 para armar un fin de semana largo.
Decretan feriado y fin de semana largo: cómo queda el calendario
El 9 de julio será feriado por la conmemoración del Día de la Independencia. En aquel día, pero de 1816, los representantes de las Provincias Unidas del Río de la Plata reunidos en el Congreso de Tucumán rompieron formalmente los vínculos políticos con la monarquía española.
En la misma línea, el Gobierno decretó como día no laborable el viernes 10 para formar un fin de semana largo de cuatro días.
La conmemoración del 9 de julio es una celebración inamovible, por lo que la legislación no permite su traslado al lunes o viernes para unirlo al fin de semana. De esta manera, el Poder Ejecutivo decidió decretar no laborable el día siguiente para armar un finde XXL.
Qué feriados quedan en 2026
El calendario oficial de feriados indica lo siguiente:
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia.
- Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos.
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
- Lunes 12 de octubre: Día de la Raza.
- Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20).
- Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.
- Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
- Viernes 25 de diciembre: Navidad.