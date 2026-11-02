Las cámaras del sector y el gremio mercantil sellaron un ajuste salarial del 5,7% en tres tramos.

El sector mercantil ratificó una entendida paritaria alcanzada por la FAECyS junto a la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA).

El convenio establece un incremento general del 5,7% bajo la modalidad de asignación remunerativa y no acumulativa , estructurado en tres tramos consecutivos aplicados sobre las escalas base de septiembre de 2026.

Tras el tramo inicial aplicado en octubre, durante el mes de noviembre se efectiviza el segundo porcentaje del 1,9% correspondiente al Convenio Colectivo de Trabajo N° 130/75, alcanzando a la totalidad de las categorías comprendidas en la actividad a nivel nacional.

Cómo se integra el aumento y el pago del bono de $25.000 en noviembre

Además del porcentaje salarial corriente de noviembre, el acuerdo contempla el desembolso de una asignación extraordinaria y por única vez de $50.000 de carácter no remunerativo. Este monto total se encuentra fraccionado en dos partes iguales de $25.000 cada una: la primera liquidada junto a los haberes de octubre y la segunda cuota de $25.000 a abonarse junto con el sueldo de noviembre de 2026 .

De esta manera, el grupo de trabajadores que perciba la liquidación correspondiente a este período recibirá de manera conjunta el porcentaje de incremento salarial estipulado y el segundo tramo del bono extraordinario fijado por el gremio y las cámaras del sector.

Tras el tramo inicial aplicado en octubre, durante el mes de noviembre se efectiviza el segundo porcentaje del 1,9%.

Cómo quedan las escalas salariales de Comercio para el mes de noviembre

Con la incorporación del incremento del 1,9% correspondiente al mes de noviembre, los sueldos básicos mínimos para la jornada completa sin computar adicionales por antigüedad ni presentismo quedan fijados de la siguiente manera:

Maestranza: Categoría A: $1.233.448 | Categoría B: $1.236.969 | Categoría C: $1.249.305

Administrativo: Categoría A: $1.246.664 | Categoría B: $1.251.955 | Categoría C: $1.257.240 | Categoría D: $1.273.103 | Categoría E: $1.286.320 | Categoría F: $1.305.707

Cajero: Categoría A: $1.251.069 | Categoría B: $1.257.240 | Categoría C: $1.265.171

Auxiliar: Categoría A: $1.251.069 | Categoría B: $1.259.881 | Categoría C: $1.288.963

Auxiliar Especializado: Categoría A: $1.261.647 | Categoría B: $1.277.508

Vendedor: Categoría A: $1.251.069 | Categoría B: $1.277.511 | Categoría C: $1.286.320 | Categoría D: $1.305.707

Cómo continúa el esquema paritario y las escalas de la actividad

El entendimiento sellado por las partes estipula una vigencia inicial que arrancó del 1° de octubre de 2026, completando el último tramo del 1,9% restante durante el mes de diciembre para totalizar el 5,7% de recomposición acordada.

También se fijó el compromiso institucional de retomar las negociaciones y mantener una nueva reunión paritaria en enero de 2027 para evaluar el impacto de las variables macroeconómicas.