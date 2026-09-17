Entre los principales puntos de atención se encuentran determinados depósitos en efectivo y las diferencias entre los ingresos declarados y las erogaciones realizadas.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) mantiene controles sobre las operaciones financieras de los contribuyentes para detectar posibles inconsistencias entre sus movimientos bancarios y los ingresos que declaran. Algunas operaciones pueden llamar la atención de la autoridad fiscal y derivar en una revisión.

Entre los principales puntos de atención se encuentran determinados depósitos en efectivo y las diferencias entre los ingresos declarados y las erogaciones realizadas. Sin embargo, una operación bancaria por sí sola no significa que el SAT vaya a iniciar automáticamente una auditoría.

Entre los principales puntos de atención se encuentran determinados depósitos en efectivo y las diferencias entre los ingresos declarados y las erogaciones realizadas. ChatGPT

SAT intensifica los controles: Estos son los depósitos bancarios que pueden ser reportados

Las instituciones financieras deben informar al SAT sobre determinados depósitos en efectivo. La referencia de 15,000 pesos corresponde al monto acumulado de depósitos en efectivo realizados en un mes en una misma institución financiera.

Este reporte es responsabilidad de los bancos y no implica que el contribuyente deba presentar una declaración adicional por superar ese monto. El objetivo es que la autoridad cuente con información para sus controles fiscales.

Las transferencias electrónicas, los traspasos entre cuentas y otras operaciones tienen un tratamiento diferente al de los depósitos en efectivo. Por eso, superar los 15,000 pesos no significa automáticamente que una persona será investigada.

Cuándo puede existir una discrepancia fiscal

La discrepancia fiscal puede presentarse cuando las erogaciones de una persona física son superiores a los ingresos que declaró ante el SAT. La Ley del Impuesto sobre la Renta contempla entre estas erogaciones los gastos, adquisiciones de bienes, depósitos bancarios e inversiones financieras.

Cuando la autoridad detecta una posible diferencia, puede iniciar un procedimiento para que el contribuyente explique el origen de los recursos. En ese caso, deberá presentar la documentación que permita acreditar de dónde provino el dinero. Por este motivo, conservar estados de cuenta, comprobantes y documentos que respalden los movimientos financieros puede ser clave ante una eventual aclaración.

Qué ocurre cuando existen adeudos fiscales

La revisión de movimientos bancarios no debe confundirse con la inmovilización de cuentas. El SAT puede solicitar que se inmovilicen depósitos cuando existen determinados adeudos fiscales que no fueron pagados o garantizados conforme a las disposiciones correspondientes.

La medida puede alcanzar los recursos necesarios para cubrir el adeudo fiscal actualizado y sus accesorios. No se trata de un procedimiento que se active simplemente por recibir un depósito en efectivo. Ante una eventual revisión, los contribuyentes deben verificar que sus ingresos declarados sean consistentes con sus operaciones y contar con documentación que permita justificar el origen de sus recursos.