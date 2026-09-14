Con la finalidad de fortalecer el bienestar social de las personas dedicadas a la siembra y fomentar la autosuficiencia alimentaria, el Banco del Bienestar confirmó la entrega de un apoyo de 6,450 pesos mensuales. Mediante este programa, el Gobierno federal busca atender dos desafíos principales: la pobreza en las zonas rurales y el deterioro del medio ambiente.

Por medio de Sembrando Vida, la Secretaría del Bienestar ofrece una atención integral orientada a impulsar comunidades sustentables, mediante acciones que abarcan componentes sociales, económicos y ambientales.

Bajo este enfoque, el programa promueve la diversidad social, ambiental y cultural de las comunidades, al mismo tiempo que impulsa la creación de empleos, fomenta la protección del medio ambiente y fortalece la cohesión social.

Quiénes podrán recibir 6,450 pesos de por vida: requisitos

El programa Sembrando Vida ofrece pagos mensuales de 6,450 pesos mediante la Tarjeta del Bienestar a través del Bando del Bienestar. Para poder acceder a este beneficio social, las personas interesadas deberán ser habitante de un municipio o localidad rural con rezago social, ser mayor de edad y tener disponibles 2.5 hectáreas para trabajar en un proyecto agroforestal, pudiendo demostrar la propiedad o posesión de la tierra.

Si una persona no cuenta con las hectáreas necesarias, puede presentar un contrato de aparcería, usufructo o de carácter civil, con una vigencia mínima de cuatro años. En caso de propiedad ejidal o comunal de uso común, los contratos deben ser autorizados por la asamblea ejidal, y la distancia entre el domicilio y la unidad de producción no debe superar los 20 kilómetros.

Por orden del Banco del Bienestar habrá pago de 6,450 pesos en octubre mexicanos que cumplan este único requisito.

Beneficios del programa Sembrando Vida

El objetivo de Sembrando Vida es apoyar a pequeños productores rurales mediante un ingreso mensual y asistencia técnica. El plan busca combinar el desarrollo económico rural con la reforestación de terrenos agrícolas, al tiempo que incentiva prácticas agroecológicas y sostenibles.

Desde su creación durante la gestión de Andrés Manuel López Obrador, el programa se implementó en más de 20 estados de la República Mexicana, con especial énfasis en zonas con alto grado de marginación o deterioro ambiental.

El incentivo económico está acompañado por asesorías técnicas, capacitación en agroforestería y entrega de insumos, como plantas, semillas, herramientas y materiales.