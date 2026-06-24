Mendoza está a punto de protagonizar un antes y un después en la historia del transporte público.

El gobierno provincial avanza a paso firme con la extensión del Metrotranvía hasta el Aeropuerto Internacional Francisco Gabrielli (El Plumerillo) y ya definió cómo va a funcionar: habrá dos modos de circulación sobre las mismas vías, uno pensado exclusivamente para turistas y otro para los vecinos del norte del Gran Mendoza .

La novedad fue confirmada de manera oficial por el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, y marca un hito que pocas ciudades del país pueden presumir.

El tren que cambia las reglas del juego: cómo será el servicio express sin paradas para turistas

La modalidad estrella de la nueva extensión será una línea directa que conectará El Plumerillo con la Estación Mendoza, en pleno centro, sin detenerse en ningún parador del camino.

El diseño de este servicio express no es casualidad: está pensado para que el viajero que llega a Mendoza —con valijas, bolsos y el cansancio del vuelo encima— pueda trasladarse al centro de forma rápida, cómoda y sin complicaciones.

La ausencia de paradas intermedias también apunta a mejorar la seguridad de los turistas. Al recorrer la traza de manera continua, el entorno del viaje se vuelve más controlado y previsible, algo especialmente valorado por quienes visitan la provincia por primera vez y no conocen la geografía del Gran Mendoza.

El servicio para los vecinos: por qué la línea regular es igual de importante

Sobre las mismas vías circulará una segunda modalidad, esta vez con todas las paradas habilitadas. Esta línea regular tiene como objetivo integrar el sistema de transporte metropolitano a los barrios del norte de Las Heras, un sector históricamente postergado en materia de conectividad urbana.

La coexistencia de ambos modos sobre una misma infraestructura es uno de los aspectos técnicos más interesantes del proyecto, y muestra que la inversión no beneficia solo a los turistas, sino también a la comunidad que vive y trabaja en esa zona.

Mendoza hará historia: el Metrotranvía llegará al aeropuerto con un servicio express para turistas ChatGPT

Cuándo estará lista la obra y por qué Mendoza está haciendo historia en Argentina

Los trabajos corresponden a la Etapa IV de la ampliación del Metrotranvía y abarcan seis kilómetros de extensión, desde el parador Avellaneda hasta el interior del aeropuerto.

Las tareas arrancaron en septiembre de 2023 y el avance actual ronda entre el 70% y el 75%, con una fecha estimada de finalización para octubre de 2026. Hasta ahora ya se colocaron casi 9.800 metros de vías nuevas y se construyeron nueve paradores . Quedan pendientes las instalaciones eléctricas, las catenarias, los cruces viales y los ajustes de seguridad.

Cuando todo esté listo, Mendoza se convertirá en la segunda ciudad argentina con conexión ferroviaria activa a su aeropuerto, solo por detrás de Neuquén, que inauguró su apeadero del Tren del Valle en 2022.

Pero la magnitud del proyecto es mayor: con esta ampliación y la obra hacia el sur en Luján de Cuyo, la red pasará de 18 a 40 kilómetros, consolidando a Mendoza como la única ciudad del interior del país con transporte ferroviario urbano eléctrico a escala metropolitana.