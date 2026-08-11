Presentan la obra ferroviaria más importante del siglo: con más de 100.000 millones renovarán 81 km de vías y construirán 12 estaciones.

Deutsche Bahn (DB) ha iniciado una de las intervenciones ferroviarias más ambiciosas de las últimas décadas en Alemania. El proyecto forma parte del programa nacional de modernización y contempla una inversión global superior a los 100.000 millones de euros.

De esta manera, se transformará la red ferroviaria del país; más precisamente, en el corredor específico Hagen – Wuppertal – Colonia. Allí, se renovarán 81 km de vías, se modernizarán 12 estaciones y se realizarán importantes mejoras complementarias.

Lanzan la obra ferroviaria más importante del siglo: con más de 100.000 millones renovarán 81 km de vías y construirán 12 estaciones Shutterstock

¿Cómo es el mega proyecto que renovará por completo los trenes en Alemania?

Esta obra se centra en una de las rutas más transitadas del estado de Renania del Norte-Westfalia (NRW), que combina tráfico de alta velocidad (ICE), regional y de mercancías. Según la información oficial de DB InfraGO, los trabajos principales incluyen:

Renovación completa de 81 km de vías (Oberbau).

Reemplazo de 50 desvíos (Weichen).

Modernización de 29 km de catenaria (Oberleitung).

Instalación de 4 km de barreras acústicas (Schallschutz).

Puesta a punto de 12 estaciones, con mejoras en accesibilidad y estética.

Las estaciones afectadas incluyen puntos clave como Köln-Mülheim, Leverkusen, Solingen Hbf, Wuppertal Hbf y Hagen Hbf, entre otras.

El cronograma de las obras: a punto de finalizar

Los trabajos principales se desarrollarán entre el 6 de febrero de 2026 y el 10 de julio de 2026, período durante el cual se cerrará completamente la vía principal por aproximadamente cinco meses.

Esta estrategia de “Generalsanierung” consiste en cerrar corredores enteros para realizar una renovación integral y rápida, en lugar de intervenciones parciales que se prolongan durante años.

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Durante este tiempo, DB implementará un amplio servicio de sustitución con hasta 200 autobuses de reemplazo equipados con estándares modernos (vehículos accesibles, con WLAN).

Los trenes de larga distancia serán desviados principalmente vía Düsseldorf y el Ruhrgebiet, lo que implicará aumentos en los tiempos de viaje de aproximadamente 20-30 minutos y la supresión temporal de algunas paradas.

El contexto nacional: más de 100.000 millones de euros para solucionar un “fracaso ferroviario”

Esta intervención en el corredor del Ruhr no es un proyecto aislado. Se enmarca dentro del ambicioso plan de Korridorsanierungen de Deutsche Bahn InfraGO, que busca elevar la fiabilidad y puntualidad de toda la red. Alemania enfrenta desafíos importantes en su infraestructura ferroviaria tras años de mantenimiento postergado.

Actualmente, solo el 60% de los trenes de larga distancia llegan a horario, frente al 84% registrado en el año 2000 . La mayoría de los retrasos se atribuye al estado de la infraestructura.

El gobierno federal respalda este esfuerzo con una inversión que supera los 100.000 millones de euros (alrededor de 107 mil millones hasta 2029) destinada específicamente a la modernización ferroviaria, dentro de un paquete aún mayor de infraestructura.