Un grupo de conductores dejará de pagar peajes para circular por las autopistas de la Ciudad de Buenos Aires. La decisión fue implementada esta semana por Autopistas Urbanas (AUSA), luego de la reglamentación de una ley aprobada por la Legislatura porteña. El beneficio alcanza a los ex combatientes argentinos que participaron en el Teatro de Operaciones Malvinas (TOM) y en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS). A partir de ahora, quedarán exentos del pago en los peajes de las autopistas porteñas. La medida se implementó tras la aprobación de la Ley 6.930, que fue reglamentada mediante la resolución 026-89-GCABA-MMIGC firmada por el ministro de Infraestructura y Movilidad de la Ciudad, Pablo Bereciartúa. La iniciativa busca reconocer a quienes prestaron servicio durante la guerra de 1982 contra el Reino Unido y les permitirá circular por las autopistas de la Ciudad sin abonar peaje. El beneficio contempla un solo vehículo por veterano, que puede ser un automóvil o una motocicleta. Los interesados deberán iniciar el trámite de forma online a través del sitio web de AUSA y completar una serie de pasos administrativos. El solicitante deberá ingresar a www.ausa.com.ar, seleccionar la opción Atención al Cliente y luego Exención Veteranos de Malvinas. Se deberá descargar la declaración jurada, completarla en su totalidad y firmarla, ya sea de forma digital o manuscrita. Luego, será necesario enviar un correo electrónico a excombatientesmalvinas@ausa.com.ar con la documentación requerida: El Centro de Atención al Cliente enviará una respuesta confirmando la gestión y brindando las indicaciones correspondientes. Si el beneficiario ya cuenta con el sistema TelePASE, podrá utilizarlo para acceder al beneficio una vez aprobado el trámite. En caso contrario, deberá concurrir a las oficinas indicadas para instalar el dispositivo.