Una organización ubicada en el Caribe lanzó una convocatoria para personas interesadas en participar de un programa de voluntariado internacional que combina experiencia profesional, intercambio cultural y estadía incluida en uno de los destinos más atractivos de la región. La iniciativa se desarrolla en Santa Bárbara de Samaná, en República Dominicana, donde viajeros de distintos países pueden sumarse a un proyecto social enfocado en mejorar la salud y el bienestar de la comunidad local mientras viven una experiencia en el Caribe. La convocatoria fue publicada en la plataforma Worldpackers y está orientada principalmente a estudiantes o profesionales vinculados al área odontológica que quieran sumar experiencia práctica mientras colaboran con clínicas y equipos locales. Durante la estadía, los participantes acompañan al personal del proyecto y realizan distintas actividades relacionadas con la atención comunitaria y la prevención en salud dental. Las tareas se adaptan a las habilidades de cada voluntario y a su nivel de español. El programa ofrece horarios flexibles y permite adquirir experiencia profesional en un entorno internacional, además de generar un intercambio cultural con otros viajeros y con la comunidad del lugar. Quienes sean seleccionados deberán colaborar alrededor de 30 horas semanales en distintas actividades vinculadas al proyecto social. Entre las principales tareas se encuentran: Las actividades se realizan junto a coordinadores locales y otros voluntarios internacionales que participan del programa. Uno de los principales atractivos de esta propuesta es que el programa incluye alojamiento durante la estadía, lo que permite reducir de forma significativa los costos del viaje. Entre los beneficios que reciben los voluntarios se destacan: Además, los anfitriones del programa están verificados dentro de la comunidad de la plataforma, lo que brinda mayor seguridad a los viajeros que buscan este tipo de experiencias. Las personas interesadas en postularse deben cumplir algunos requisitos básicos: El programa acepta tanto a viajeros individuales como a parejas o dúos de voluntarios. Aunque el alojamiento y varias facilidades están incluidas durante la experiencia, el proyecto solicita una contribución destinada al mantenimiento del programa social. Según la información publicada en la plataforma Worldpackers, el anfitrión solicita un aporte único de 1.250 euros. Ese monto se destina a distintos aspectos del proyecto y también cubre varios servicios incluidos para los voluntarios, como: En algunos casos, el aporte mínimo puede comenzar desde 155 euros por semana a partir de la segunda semana, dependiendo de la duración de la estadía. Para participar del programa, los interesados deben postularse a través de la plataforma Worldpackers. El proceso incluye algunos pasos simples: La plataforma conecta viajeros con anfitriones en más de 140 países, ofreciendo oportunidades donde el intercambio de trabajo por alojamiento permite vivir experiencias culturales en distintos destinos del mundo.