El Gobierno oficializó este martes los nuevos cuadros tarifarios para rutas y autopistas nacionales de todo el país, según lo establecido en la Resolución 248/2026, publicada en el Boletín Oficial y firmada por el titular de la Dirección Nacional de Vialidad, Marcelo Campoy. Según informó el organismo, los incrementos entrarán en vigencia desde las 0 horas del jueves 26 de febrero. Las nuevas tarifas alcanzarán a los accesos ubicados en los tramos I a X, actualmente concesionados a Corredores Viales S.A, entre los cuales se encuentra la autopista Riccheri, Ezeiza-Cañuelas, Buenos Aires–Rosario, Rosario–Córdoba distintos tramos de las rutas 3, 205, 5, 7, 8, 9 y 12, entre otras. De esta forma, el nuevo esquema eleva la tarifa mínima para automóviles a $ 1500. De acuerdo con lo que indicó Vialidad, la medida “permitirá contar con un escenario con parámetros mínimos de calidad en la prestación del servicio a los usuarios y demás prestaciones contractuales que realiza la empresa concesionaria“. Según el comunicado oficial, el aumento se realizó tras una instancia de participación ciudadana, un proceso que Corredores Viales S.A. realizó con el objetivo de poner a disposición de la población la información vinculada a la propuesta de actualización de tarifas. Dentro de ese lapso, los interesados pudieron interiorizarse sobre los detalles del proyecto, visualizar el cuadro tarifario propuesto, despejar dudas y/o efectuar presentaciones formales. En este contexto, la entidad volvió a alentar el uso del sistema TelePASE, con el argumento de que permite agilizar el cobro y evitar detenciones innecesarias en las estaciones de peaje. “Desde Vialidad Nacional se alienta el uso del sistema TelePASE que permite agilizar la gestión del cobro y reducir los tiempos de viaje para los usuarios”, aseguró. Desde el 26 de febrero, los valores de los peajes en Autopista Riccheri con la modalidad de pago manual y TelePASE quedan del siguiente modo: Con montos que abarca desde $ 630 hasta las $ 7500, todos son estos peajes de rutas nacionales y accesos a CABA que aumentarán: