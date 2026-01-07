Construyen el tren submarino de alta velocidad más largo del mundo: irá debajo del océano y conectará dos continentes en minutos.

China avanza con una obra de infraestructura de escala inédita que promete transformar el transporte ferroviario a nivel global. El país proyecta la construcción de un tren submarino de alta velocidad que circulará por debajo del océano y permitirá conectar dos grandes regiones en un tiempo significativamente menor al actual.

El plan contempla un túnel ferroviario que atravesará el estrecho de Bohai para unir las penínsulas de Liaodong y Shandong, dos zonas clave para la actividad industrial, portuaria y comercial del gigante asiático.

En la actualidad, el traslado terrestre entre ciudades como Dalian y Yantai puede demorar más de seis horas, ya que es necesario bordear el mar. Con esta nueva conexión subterránea, el recorrido podría realizarse en apenas 40 minutos, lo que supondría un cambio estructural en la movilidad regional.

El túnel submarino que conectará regiones estratégicas de China

El proyecto, conocido como Bohai Strait Tunnel, prevé una red ferroviaria de más de 120 kilómetros de extensión que permitirá unir el noreste y el este de China mediante un trazado directo por debajo del mar.

Esta obra forma parte de la estrategia nacional china para modernizar sus sistemas de transporte, reducir tiempos logísticos y fortalecer el intercambio económico entre regiones que concentran una parte significativa del comercio marítimo y la producción industrial del país.

Edifican un tren submarino de gran distancia para unir dos continentes en minutos y será el orgullo de una nación (foto: archivo)

Cómo será la megaobra ferroviaria bajo el océano

Según los planes oficiales, el túnel tendrá una longitud aproximada de 123 kilómetros y contará con tres conductos principales: dos túneles paralelos destinados al paso de trenes de alta velocidad y un tercer conducto central para tareas de mantenimiento, seguridad y evacuación.

Los trenes podrán alcanzar una velocidad máxima de 250 kilómetros por hora, lo que permitirá integrar de forma directa las redes ferroviarias de alta velocidad del norte y del este de China, optimizando el transporte de pasajeros y mercancías.

Una inversión multimillonaria con impacto económico regional

El costo estimado del proyecto superará los 220.000 millones de yuanes, equivalentes a unos 36.000 millones de dólares, lo que lo convierte en una de las obras ferroviarias submarinas más ambiciosas del mundo.

Las autoridades chinas consideran que se trata de una inversión estratégica de largo plazo. Una vez en funcionamiento, se estima que el túnel podría generar ingresos anuales cercanos a los 20.000 millones de yuanes, impulsando la integración económica entre ambas penínsulas.

Los desafíos técnicos de construir un túnel bajo el mar

La construcción del Bohai Strait Tunnel representa un desafío de ingeniería considerable. El trazado deberá atravesar zonas con actividad sísmica, además de enfrentar las complejidades propias de una perforación submarina de gran escala.

Para garantizar la seguridad, el diseño incluye sistemas avanzados de ventilación, impermeabilización y planes de evacuación de emergencia, adaptados a un entorno ferroviario que operará por debajo del lecho marino.

Cuándo podría comenzar a funcionar el tren submarino

Actualmente, el proyecto se encuentra en etapa de planificación y estudios de factibilidad, impulsados por el Gobierno chino como parte de su agenda de infraestructura estratégica.

De acuerdo con las estimaciones oficiales, una vez iniciadas las obras, la construcción podría extenderse entre 10 y 15 años, antes de que el tren submarino entre en operación y transforme de manera definitiva la conectividad entre estas dos regiones de China.