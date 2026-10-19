El Gobierno nacional avanzó con la compra de 43 nuevas formaciones ferroviarias para 5 ramales del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con el objetivo de renovar y modernizar parte del servicio.

Así lo confirmó Trenes Argentinos, tras realizar el primer desembolso previsto en el contrato por una inversión total de US$ 324 millones, en el marco de la Emergencia Ferroviaria.

La adquisición contempla 150 coches de pasajeros que renovarán cinco líneas del AMBA: Roca, Mitre, Sarmiento, San Martín y Belgrano Sur .

De acuerdo a la información oficial difundida el 15 de octubre en el sitio oficial, las primeras formaciones comenzarán a llegar a fines de 2027.

Cómo serán los nuevos trenes del AMBA

Las unidades adquiridas son técnicamente denominadas Unidades Múltiples Diésel (DMU). El contrato comprende 43 formaciones, integradas por un total de 150 coches de pasajeros.

El acuerdo también incluye la compra de insumos, consumibles y componentes necesarios para los primeros tres años de mantenimiento.

Trenes argentinos. Trenes Argentinos

De acuerdo con la información oficial, la incorporación de estos trenes busca modernizar parte de la flota actual, mejorar la confiabilidad del servicio y reforzar la eficiencia del transporte ferroviario metropolitano.

El Gobierno también señaló que estas formaciones permitirían reducir casi a la mitad el consumo de combustible en comparación con el que utilizan las locomotoras que actualmente circulan en el área metropolitana.

En qué líneas circularán las nuevas formaciones

Según el anuncio oficial, los trenes se destinarán a cinco líneas ferroviarias del AMBA:

Línea Roca.

Línea Mitre.

Línea Sarmiento.

Línea San Martín.

Línea Belgrano Sur.

La compra apunta a modernizar parte del material rodante utilizado en estos servicios, aunque todavía no se detalló cuántas formaciones llegarán a cada uno de los ramales.

Cuándo llegan los nuevos trenes

Las primeras formaciones comenzarán a llegar a la Argentina a fines de 2027, de acuerdo con el cronograma informado por el Gobierno nacional.

El 15 de octubre de 2026, Trenes Argentinos confirmó que había realizado el primer desembolso correspondiente al contrato, una etapa fundamental para la llegada de las formaciones.

Cuánto cuesta la compra de los nuevos trenes

La inversión total asciende a US$ 324 millones e incluye la adquisición de las 43 formaciones y los servicios asociados contemplados en el contrato.

La operación se desarrolla en el marco de la Emergencia Ferroviaria establecida por el Decreto de Necesidad y Urgencia 525/2024, que contempla medidas para atender las necesidades del sistema ferroviario.

Según el Gobierno, la incorporación de las nuevas unidades busca mejorar las frecuencias, reducir los tiempos de viaje y optimizar las condiciones de ascenso y descenso de los pasajeros.

Cómo la compra de 43 formaciones cambiará el servicio de trenes en el AMBA

La adquisición de las nuevas formaciones permitirá: