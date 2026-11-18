La Armada Argentina avanzará con una nueva adquisición para modernizar sus buques de guerra: se trata de la compra de tres radares de navegación por un total de US$ 621.000, que estarán destinados a renovar los sistemas de tres corbetas de la clase MEKO 140.

La contratación quedó formalizada mediante la Licitación Pública 227/2026, cuya adjudicación se comunicó a través de un aviso publicado en el Boletín Oficial el 16 de noviembre.

Cuáles son los tres buques de guerra que recibirán los nuevos radares

Los nuevos sistemas estarán destinados a las corbetas ARA Espora (P-41), ARA Rosales (P-42) y ARA Spiro (P-43). Son las tres primeras unidades de la clase MEKO 140 que incorporó la Armada Argentina durante la segunda mitad de la década de 1980.

Estas embarcaciones integran el Comando de la Flota de Mar y forman parte de los medios de superficie de la fuerza. Su equipamiento permite desarrollar distintas operaciones navales y cumplir tareas de presencia, navegación y vigilancia en los espacios marítimos.

La incorporación de tecnología de Sperry Marine también responde a la experiencia que la Armada acumula con estos sistemas desde hace más de dos décadas.

Cómo serán los nuevos radares que incorporará la Armada Argentina

Corbeta ARA "Rosales", que recibirá uno de los radares. Fuente: Crédito: argentina.gob.ar

Los equipos seleccionados corresponderán a sistemas de navegación de Sperry Marine y deberán cumplir con una serie de requisitos técnicos.

Entre sus características se encuentra el funcionamiento en banda X , con antenas de seis pies y consolas de presentación equipadas con pantallas de al menos 25 pulgadas. También deberán contar con interfaces que permitan ingresar y extraer información.

Estos radares permiten detectar y seguir contactos dentro del entorno marítimo, como otras embarcaciones y obstáculos. Su información es importante para que las tripulaciones puedan conocer lo que sucede alrededor de los buques y realizar maniobras con mayor seguridad.

Cuánto costarán los radares y qué empresas participaron de la licitación

La contratación representa una inversión de US$ 621.000, correspondiente a la oferta presentada por Servicios Técnicos y Marítimos S.A., que resultó seleccionada por la Armada Argentina.

Durante el procedimiento también participaron otras dos compañías. Everthron Marine Systems S.R.L. presentó una propuesta por US$ 695.130, mientras que SixSer S.R.L. cotizó US$ 698.367.

De esta manera, la empresa adjudicataria presentó la alternativa de menor costo entre las tres ofertas recibidas.

La Armada busca modernizar sus unidades de superficie

La adquisición se enmarca en un proceso de la Armada de recuperar y sostener las capacidades operativas de sus unidades navales. Las corbetas MEKO 140 continúan formando parte de la Flota de Mar, y la adjudicación corresponde a una actualización de la flota.