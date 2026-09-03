Los conductores pueden perder mucho más que dinero cuando acumulan infracciones de tránsito.

El Sistema de Scoring Nacional, establecido por el Decreto 242/2022, asigna 20 puntos iniciales a cada licencia de conducir y contempla descuentos según la gravedad de las faltas cometidas.

La situación más grave se produce cuando el conductor pierde los 20 puntos y llega a cero: en ese caso, queda inhabilitado para conducir durante un período determinado, con sanciones que se vuelven más extensas ante nuevas reincidencias.

Entre las infracciones que descuentan puntos aparecen el exceso de velocidad, circular sin casco, no respetar semáforos y conducir bajo los efectos del alcohol, estupefacientes o medicamentos, entre otras.

¿Cuándo pueden suspender la licencia de conducir y dejar al conductor sin poder manejar?

El sistema establece que la licencia comienza con 20 puntos y estos se van descontando a medida que se cometen infracciones alcanzadas por el sistema de scoring. Por lo tanto, no cualquier multa implica automáticamente la suspensión de la licencia de conducir: la inhabilitación se activa cuando la persona pierde la totalidad de los puntos disponibles y llega a cero.

La primera vez que un conductor alcanza cero puntos, queda inhabilitado para conducir durante 60 días. Si vuelve a perder los 20 puntos por segunda vez, la sanción aumenta a 120 días. En una tercera oportunidad llega a 180 días, mientras que las posteriores reincidencias tienen períodos de inhabilitación cada vez mayores.

La lista de infracciones que hace perder puntos: cuáles son y cuánto descuentan

El esquema contempla diferentes descuentos según la infracción cometida. Entre las faltas incluidas por el sistema se encuentran:

Circular con la licencia de conducir vencida : 5 puntos.

Circular sin RTO : 4 puntos.

Circular sin casco : 5 puntos.

Circular sin correajes de seguridad : 4 puntos.

No respetar semáforos : 5 puntos.

Conducir con impedimentos físicos o psíquicos o bajo los efectos del alcohol, estupefacientes o medicamentos : 10 puntos.

No respetar los límites de velocidad en menos del 30% : 5 puntos.

No respetar los límites de velocidad en más del 30% : 10 puntos.

Conducir estando inhabilitado o con la habilitación suspendida : 20 puntos.

Participar u organizar competencias no autorizadas de destreza o velocidad con automotores: 20 puntos.

Esto significa que la acumulación de distintas infracciones puede llevar progresivamente al conductor hasta cero puntos. Algunas faltas especialmente graves, como conducir estando ya inhabilitado, directamente implican el descuento de los 20 puntos.

Licencia de conducir: el Decreto 242/2022 establece cuándo un conductor puede quedar inhabilitado al perder todos los puntos del scoring nacional. Sitio oficial del Gobierno de Argentina

Para más información, se puede ingresar en Scoring nacional | Argentina.gob.ar

¿Qué pasa después de llegar a 0 puntos y cómo se pueden recuperar?

Una vez que el conductor pierde todos sus puntos, se aplica la inhabilitación correspondiente. Sin embargo, el sistema también contempla mecanismos para recuperar el puntaje.

Los conductores pueden realizar cursos de seguridad vial, que permiten recuperar hasta 4 puntos por curso . Esta alternativa puede utilizarse una vez cada dos años, mientras que quienes poseen licencias profesionales pueden acceder a ella anualmente.

Además, quienes tengan menos de 20 puntos, pero más de 0 pueden recuperar automáticamente sus 20 puntos iniciales después de transcurridos dos años , siempre de acuerdo con las condiciones establecidas por el sistema.

La clave es esta: las infracciones descuentan puntos, pero la suspensión de la licencia de conducir por scoring se produce cuando el conductor agota los 20 puntos y llega a cero.