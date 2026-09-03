El Departamento de Vehículos Motorizados de Nueva York (DMV) es la agencia estatal responsable de emitir, renovar y administrar las licencias de conducir. Además, utiliza un sistema de puntos por infracciones de tránsito para identificar a los conductores que presentan comportamientos de riesgo reiterados.

Cuando una persona acumula cierta cantidad de puntos dentro de un período determinado, puede enfrentar distintas sanciones. Entre ellas se encuentra la suspensión de la licencia de conducir, además de otras penalidades previstas por las autoridades estatales.

¿Cómo funciona el sistema de puntos que puede hacer que te quiten la licencia de conducir?

El Sistema de Puntos del DMV de Nueva York busca detectar a aquellos conductores que cometen infracciones de tránsito de manera frecuente. Los puntos no se incorporan automáticamente al recibir una multa: para que se sumen al historial, el conductor debe ser declarado culpable de la infracción.

El cálculo se realiza tomando como referencia la fecha en la que ocurrió cada falta. Si una persona acumula 11 puntos dentro de un período de 24 meses, el DMV puede suspender su licencia de conducir.

El Sistema de Puntos del DMV de Nueva York busca detectar a aquellos conductores que cometen infracciones de tránsito de manera frecuente. Imagen ilustrativa ChatGPT

¿Cuántos puntos se asignan por exceder la velocidad permitida?

La cantidad de puntos depende de cuántas millas por hora se haya superado el límite establecido:

Entre 1 y 10 mph por encima del límite: 3 puntos.

Entre 11 y 20 mph: 4 puntos.

Entre 21 y 30 mph: 6 puntos.

Entre 31 y 40 mph: 8 puntos.

Más de 40 mph: 11 puntos.

Velocidad máxima no especificada en la infracción: 3 puntos.

Exceso de velocidad en una zona de obras: 8 puntos.

Esto significa que superar el límite de velocidad por más de 40 mph puede sumar, por sí solo, los 11 puntos necesarios para que el DMV evalúe la suspensión de la licencia, siempre que el conductor sea declarado culpable de la infracción.

¿Qué pasa si me suspenden la licencia de conducir?

La suspensión no es lo mismo que la revocación. Mientras que la suspensión implica la pérdida temporal del permiso para conducir, la revocación supone la cancelación de la licencia y puede obligar al conductor a solicitar una nueva.

Cuando se trata de una suspensión por un período determinado, el conductor debe esperar hasta que finalice el plazo establecido y cumplir con los requisitos correspondientes para recuperar sus privilegios de conducción.

En cambio, si la suspensión es indefinida, será necesario resolver primero la causa que la originó antes de solicitar que se restablezca la licencia.