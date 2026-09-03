El sistema de la tarjeta SUBE registra interrupciones y fallas técnicas que afectan el uso normal del transporte público en la Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana (AMBA).

Usuarios de colectivos, trenes y subtes informaron problemas al momento de abonar sus pasajes, así como demoras para validar las cargas realizadas mediante aplicaciones móviles y billeteras virtuales.

Qué está pasando con el sistema SUBE

El problema afecta tanto la recarga digital como la acreditación en terminales físicas.

En estaciones de tren, donde no siempre se puede pagar con otros medios (tarjeta de crédito física o NFC), las alternativas temporales son acreditar la recarga por ventanilla o hacerlo a bordo de un colectivo.

“Por inconvenientes técnicos ajenos a SUBE, la compra y acreditación de saldo puede presentar intermitencias en su funcionamiento”, comunicaron a través de las redes sociales.

La situación genera problemas entre quienes necesitan cargar saldo para pagar el boleto de colectivo, tren o subte en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

Alternativas para viajar mientras se resuelve el problema

Por fallas en la SUBE, los usuarios pagan con el celular o con tarjetas de débito y crédito. SUBE.

Mientras las intermitencias continúan, los usuarios pueden:

Intentar la recarga en distintas terminales o puntos de venta.

Usar la acreditación por ventanilla en estaciones de tren.

Cargar a bordo de colectivos cuando sea posible.

Verificar si el saldo negativo todavía está disponible para completar un viaje (los montos varían según el medio de transporte).

Pagar con tarjeta de débito o crédito (es posible en colectivos y subtes).

Pagar con QR de billeteras virtuales.

Desde SUBE insistieron en que se trata de inconvenientes técnicos externos y que el servicio trabaja para restablecer la normalidad lo antes posible.