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En el estado de Nueva York, el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) establece y hace respetar el Sistema de Puntos de Infracción, que sirve para identificar y sancionar a los conductores de alto riesgo.
De acuerdo al funcionamiento de este sistema, cuando el conductor llega a determinada cantidad de puntos, el DMV está autorizado a suspender su licencia de conducir.
El Gobierno revisará caso por caso: ¿Cómo funciona el sistema de puntos?
Cada vez que un conductor es declarado culpable de una infracción de tránsito, el DMV asigna una determinada cantidad de puntos a su historial. Según la tabla oficial del DMV de Nueva York, las infracciones se distribuyen de la siguiente manera:
- Velocidad máxima no especificada: 3 puntos.
- Exceso de velocidad de 1 a 10 mph por encima del límite permitido: 3 puntos.
- Exceso de velocidad de 11 a 20 mph por encima del límite permitido: 4 puntos.
- Exceso de velocidad de 21 a 30 mph por encima del límite permitido: 6 puntos.
- Exceso de velocidad de 31 a 40 mph por encima del límite permitido: 8 puntos.
- Exceso de velocidad de más de 40 mph por encima del límite permitido: 11 puntos.
- Exceso de velocidad en una zona de obras: 8 puntos.
- Incidente de conducción relacionado con alcohol o drogas: 11 puntos.
- Operación agravada de un vehículo sin licencia: 11 puntos.
- Choque de un vehículo de gran altura contra un puente: 8 puntos.
- Conducción temeraria: 5 puntos.
- Pasar junto a un autobús escolar detenido: 8 puntos.
- Abandonar el lugar de un accidente con lesiones personales: 5 puntos.
- No ejercer la debida diligencia al conducir: 5 puntos.
- Facilitar una operación agravada sin licencia: 5 puntos.
- Participar en carreras o competencias de velocidad: 5 puntos.
- Frenos inadecuados en un vehículo del empleador: 4 puntos.
- Conducir demasiado cerca del vehículo de adelante: 4 puntos.
- Usar un teléfono celular o dispositivo electrónico portátil mientras se conduce: 5 puntos.
- Adelantamiento indebido, cambio de carril peligroso, circular a la izquierda del centro o conducir en sentido contrario: 3 puntos.
- Infracción relacionada con un semáforo, una señal de stop o una señal de ceda el paso: 3 puntos.
- No ceder el derecho de paso: 3 puntos.
- Infracción en un cruce ferroviario: 5 puntos.
- Abandonar el lugar de un incidente con daños materiales o lesiones a un animal doméstico: 3 puntos.
- Infracción de las normas de seguridad que involucre a personas menores de 16 años: 3 puntos.
- Frenos inadecuados al conducir el vehículo del empleador: 2 puntos.
- Cualquier otra infracción de tránsito en movimiento: 2 puntos.
¿Con cuánto puntos el Gobierno quitará las licencias de conducir a los residentes de Nueva York?
El DMV puede suspender la licencia de un conductor que acumule 11 puntos o más dentro de un período de 24 meses.
Esto significa que no siempre es necesario cometer numerosas infracciones. Por ejemplo, conducir a más de 40 mph por encima del límite permitido o determinadas infracciones vinculadas con alcohol o drogas pueden representar 11 puntos, suficientes para alcanzar el umbral establecido por el estado.
Además, quienes acumulen 6 puntos o más dentro de 18 meses pueden quedar obligados a pagar el Driver Responsibility Assessment, un cargo adicional que se aplica independientemente de otras multas o sanciones relacionadas con las infracciones.
¿Quiénes pueden perder la licencia de conducir?
Pueden quedar expuestos a una suspensión aquellos conductores que alcancen o superen los 11 puntos en 24 meses, especialmente quienes acumulen varias infracciones graves en un período relativamente corto.
Sin embargo, el sistema de puntos no es la única herramienta que puede utilizar el DMV para suspender o revocar una licencia. Determinadas conductas pueden tener consecuencias independientes, según el tipo de infracción y los antecedentes del conductor.