En el estado de Nueva York, el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) establece y hace respetar el Sistema de Puntos de Infracción, que sirve para identificar y sancionar a los conductores de alto riesgo.

De acuerdo al funcionamiento de este sistema, cuando el conductor llega a determinada cantidad de puntos, el DMV está autorizado a suspender su licencia de conducir.

El Gobierno revisará caso por caso: ¿Cómo funciona el sistema de puntos?

Cada vez que un conductor es declarado culpable de una infracción de tránsito, el DMV asigna una determinada cantidad de puntos a su historial. Según la tabla oficial del DMV de Nueva York, las infracciones se distribuyen de la siguiente manera:

Velocidad máxima no especificada: 3 puntos .

Exceso de velocidad de 1 a 10 mph por encima del límite permitido: 3 puntos .

Exceso de velocidad de 11 a 20 mph por encima del límite permitido: 4 puntos .

Exceso de velocidad de 21 a 30 mph por encima del límite permitido: 6 puntos .

Exceso de velocidad de 31 a 40 mph por encima del límite permitido: 8 puntos .

Exceso de velocidad de más de 40 mph por encima del límite permitido: 11 puntos .

Exceso de velocidad en una zona de obras: 8 puntos .

Incidente de conducción relacionado con alcohol o drogas: 11 puntos .

Operación agravada de un vehículo sin licencia: 11 puntos .

Choque de un vehículo de gran altura contra un puente: 8 puntos .

Conducción temeraria: 5 puntos .

Pasar junto a un autobús escolar detenido: 8 puntos .

Abandonar el lugar de un accidente con lesiones personales: 5 puntos .

No ejercer la debida diligencia al conducir: 5 puntos .

Facilitar una operación agravada sin licencia: 5 puntos .

Participar en carreras o competencias de velocidad: 5 puntos .

Frenos inadecuados en un vehículo del empleador: 4 puntos .

Conducir demasiado cerca del vehículo de adelante: 4 puntos .

Usar un teléfono celular o dispositivo electrónico portátil mientras se conduce: 5 puntos .

Adelantamiento indebido, cambio de carril peligroso, circular a la izquierda del centro o conducir en sentido contrario: 3 puntos .

Infracción relacionada con un semáforo, una señal de stop o una señal de ceda el paso: 3 puntos .

No ceder el derecho de paso: 3 puntos .

Infracción en un cruce ferroviario: 5 puntos .

Abandonar el lugar de un incidente con daños materiales o lesiones a un animal doméstico: 3 puntos .

Infracción de las normas de seguridad que involucre a personas menores de 16 años: 3 puntos .

Frenos inadecuados al conducir el vehículo del empleador: 2 puntos .

Cualquier otra infracción de tránsito en movimiento: 2 puntos.

Cada vez que un conductor es declarado culpable de una infracción de tránsito, el DMV asigna una determinada cantidad de puntos a su historial. Imagen ilustrativa ChatGPT

¿Con cuánto puntos el Gobierno quitará las licencias de conducir a los residentes de Nueva York?

El DMV puede suspender la licencia de un conductor que acumule 11 puntos o más dentro de un período de 24 meses.

Esto significa que no siempre es necesario cometer numerosas infracciones. Por ejemplo, conducir a más de 40 mph por encima del límite permitido o determinadas infracciones vinculadas con alcohol o drogas pueden representar 11 puntos , suficientes para alcanzar el umbral establecido por el estado.

Además, quienes acumulen 6 puntos o más dentro de 18 meses pueden quedar obligados a pagar el Driver Responsibility Assessment, un cargo adicional que se aplica independientemente de otras multas o sanciones relacionadas con las infracciones.

¿Quiénes pueden perder la licencia de conducir?

Pueden quedar expuestos a una suspensión aquellos conductores que alcancen o superen los 11 puntos en 24 meses, especialmente quienes acumulen varias infracciones graves en un período relativamente corto.

Sin embargo , el sistema de puntos no es la única herramienta que puede utilizar el DMV para suspender o revocar una licencia. Determinadas conductas pueden tener consecuencias independientes, según el tipo de infracción y los antecedentes del conductor.

El organismo analiza el historial de manejo y las infracciones registradas antes de aplicar las sanciones correspondientes.