El ciclo lectivo 2026 ya tiene uno de sus momentos más esperados con fechas confirmadas. Las vacaciones de invierno quedaron definidas en todo el país y, como cada año, no serán iguales en todas las provincias. El cronograma oficial establece tres períodos distintos para organizar el receso, según la jurisdicción. En la Ciudad de Buenos Aires, el receso invernal será del 20 al 31 de julio de 2026. La medida alcanza a todos los niveles educativos, tanto en escuelas públicas como privadas. Se trata de las dos semanas habituales de descanso dentro del calendario escolar. El Ministerio de Educación organizó el receso en tres bloques: Del 6 al 17 de julio Del 13 al 24 de julio Del 20 al 31 de julio El regreso a las aulas dependerá de cada calendario, pero en el caso de CABA y la provincia de Buenos Aires, las clases se retomarán el lunes 3 de agosto de 2026. En la Ciudad de Buenos Aires, el cierre del año escolar está previsto para el 18 de diciembre de 2026. En el resto del país, las fechas varían levemente, aunque la mayoría de las provincias finalizará el ciclo entre el 18 y el 22 de diciembre. Las vacaciones de invierno no solo marcan una pausa en la rutina escolar, sino que también impactan en el turismo, el consumo y la planificación familiar. Con el calendario ya definido, muchas familias comienzan a organizar viajes y actividades con anticipación, aprovechando uno de los períodos más activos del año.