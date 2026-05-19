Suspenden las clases este miércoles y jueves | Los alumnos tendrán un descanso entre semana en estas provincias

Miles de familias en Cataluña se verán beneficiadas con un descanso entre semana este miércoles y jueves debido a la huelga de profesores. Los alumnos de determinadas zonas y etapas educativas no tendrán clases, lo que genera un fin de semana adelantado en plena jornada laboral.

Esta nueva interrupción forma parte del amplio calendario de movilizaciones docentes convocado por los sindicatos mayoritarios Ustec y Professors de Secundària (Aspepc), junto a CGT e Intersindical. Las protestas continúan tras considerar insuficiente el acuerdo firmado por CCOO y UGT con el Govern, que incluía un incremento salarial de 3000 euros anuales.

Suspenden las clases este miércoles y jueves | Los alumnos tendrán un descanso entre semana en estas provincias Ayuntamiento de Girona

¿En qué zonas del país no habrá clases este miércoles y jueves?

La huelga docente en Cataluña sigue vigente: el lunes 18 fue en Barcelona y el resto del Barcelonés; mientras que este martes 19 fue el turno de Vallès Occidental, Vallès Oriental y Maresme . Ahora bien, en los siguientes días afectará a estos territorios:

Miércoles 20 de mayo : huelga específica en la etapa 0-3 años (escuelas bressol y guarderías).

Jueves 21 de mayo: huelga territorial en Tarragona y Terres de l’Ebre.

Vale destacar que el ciclo completo incluye 17 días de huelga distribuidos entre mayo y junio de 2026. Cada centro educativo sufrirá cinco días de paro en menos de un mes. Además de las jornadas territoriales, hay tres huelgas generales en toda Cataluña: 27 de mayo y 5 de junio (ya pasada la del 12 de mayo). La etapa 0-3 años también tiene paros adicionales.

Suspenden las clases este miércoles y jueves | Los alumnos tendrán un descanso entre semana en estas provincias EFE

Los próximos días de huelga y suspensión de clases en Cataluña

La huelga docente empezó el jueves 7 de mayo y se extendió durante las últimas dos semanas, por lo que se espera que continúe hasta el siguiente mes en caso de que el Gobierno y los sindicatos no lleguen a un acuerdo. De esta manera, las próximas fechas de suspensión serán:

Miércoles 20 de mayo : etapa 0-3 años.

Jueves 21 de mayo : Tarragona y Terres de l’Ebre.

Miércoles 27 de mayo : huelga en todos los centros educativos de Cataluña.

Jueves 28 de mayo : Vallès Occidental, Vallès Oriental y Maresme.

Viernes 29 de mayo : Baix Llobregat y Penedès.

Lunes 1 de junio : Girona y Catalunya Central.

Martes 2 de junio : Barcelona y resto del Barcelonès.

Miércoles 3 de junio : Tarragona y Terres de l’Ebre.

Jueves 4 de junio : Lleida, Alt Pirineu y Aran.

Viernes 5 de junio: huelga en todos los centros educativos de Cataluña y manifestación en Barcelona.

Los reclamos de los docentes y el servicio mínimo pactado

Tras la reunión del pasado jueves, el Departament d’Educació abrió la puerta a estudiar mejoras adicionales, pero los sindicatos convocantes mantienen las movilizaciones. Además de las huelgas, muchos centros impulsan el boicot a salidas y colonias el próximo curso.

Ahora bien, los docentes reclaman principalmente una mejora salarial superior a los 3000 euros anuales ya acordados, mayores recursos para la inclusión educativa y la reducción de la burocracia administrativa.

Mientras tanto, existen servicios mínimos que estableció la Generalitat: hay un docente por cada tres aulas en infantil, primaria y ESO, junto con presencia de dirección en cada centro. Además, trabaja el 50% de la plantilla en educación especial y un mínimo de personal en atención a alumnado con necesidades especiales, comedores y cocinas.