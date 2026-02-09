El momento de anotar el nombre y apellido de un recién nacido suele estar cargado de sentimientos y expectativas, ya que involucra herencia y tradición familiar. Sin embargo, existe una norma que prohíbe anotar a los bebés en el Registro Civil con determinados nombres en pos de resguardar su seguridad, identidad y bienestar. El abanico de opciones para nombrar a un recién nacido es amplio: pueden ser tradicionales, extranjeros, en cualquier idioma y hasta en lenguas indígenas. Sin embargo, desde el Ministerio de Justicia explican que “no están permitidos los nombres extravagantes, apellidos como nombre o poner más de 3 nombres. Sí están permitidos los nombres aborígenes”. En la misma línea, no se podrá inscribir ningún niño con nombres que resulten extravagantes, ridículos o que puedan exponer al niño a situaciones de humillación. También, fija límites a combinaciones que generan confusión o conflictos legales. De esta manera, el Registro Civil contempla una serie de criterios claros al momento de rechazar un nombre: