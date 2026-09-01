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Las empleadas domésticas ya tienen confirmado el nuevo aumento de septiembre, del 1,8% sobre la base salarial de julio.
Sin embargo, más allá del porcentaje general, hay adicionales que muchas trabajadoras no reclaman por desconocimiento.
La actualización fue definida por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP), dentro de un esquema de subas escalonadas que rige entre agosto y diciembre de 2026.
Qué adicionales se pueden cobrar además del aumento
Todas las trabajadoras registradas tienen derecho a sumar estos conceptos por encima del salario mínimo de su categoría:
- Antigüedad: 1% adicional por cada año trabajado, calculado sobre el básico de la categoría.
- Zona desfavorable: pasó del 30% al 31% extra para quienes trabajan en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
- Bono no remunerativo: se pagó por única vez en agosto, según la carga horaria semanal.
El bono de agosto varió según las horas trabajadas por semana: $20.000 para quienes trabajan 16 horas o más, $11.500 para jornadas de entre 12 y 16 horas, y $8.000 para las inferiores a 12 horas.
Estos tres conceptos, antigüedad, zona desfavorable y bono, se calculan sobre el salario vigente y deben figurar todos los meses en el recibo de sueldo.
El cronograma contempla incrementos mensuales
- 1,9% en agosto.
- 1,8% en septiembre.
- 1,7% en octubre.
- 1,6% en noviembre.
- 1,6% en diciembre
Cómo sigue la incorporación del bono al sueldo básico
A partir de septiembre arranca un proceso clave: la incorporación gradual del bono de agosto al salario básico.
Concretamente, se suma un 25% de esa suma no remunerativa al sueldo fijo de cada categoría, además del aumento del 1,8%.
El esquema alcanza a las cinco categorías del sector: supervisores, personal para tareas específicas, caseros, asistencia y cuidado de personas, y tareas generales.
En este sentido, el monto final que cobra cada trabajadora no depende solo del porcentaje de aumento, sino también de la antigüedad, la zona geográfica y la modalidad de trabajo, con o sin retiro.
Por eso, tanto empleadores como empleadas deben revisar cada concepto por separado para calcular el sueldo correcto de septiembre y evitar liquidaciones incompletas.