Confirmado y Oficial | Las empleadas domésticas tendrán un aumento a partir de septiembre 2026: de cuánto será por mes y por hora (Imagen ilustrativa)

Las empleadas domésticas ya tienen confirmado el nuevo aumento de septiembre, del 1,8% sobre la base salarial de julio.

Sin embargo, más allá del porcentaje general, hay adicionales que muchas trabajadoras no reclaman por desconocimiento .

La actualización fue definida por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP), dentro de un esquema de subas escalonadas que rige entre agosto y diciembre de 2026.

Qué adicionales se pueden cobrar además del aumento

Todas las trabajadoras registradas tienen derecho a sumar estos conceptos por encima del salario mínimo de su categoría:

Antigüedad: 1% adicional por cada año trabajado, calculado sobre el básico de la categoría.

Zona desfavorable: pasó del 30% al 31% extra para quienes trabajan en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur .

Bono no remunerativo: se pagó por única vez en agosto, según la carga horaria semanal.

El bono de agosto varió según las horas trabajadas por semana: $20.000 para quienes trabajan 16 horas o más, $11.500 para jornadas de entre 12 y 16 horas, y $8.000 para las inferiores a 12 horas.

Confirmado y Oficial | Las empleadas domésticas tendrán un aumento a partir de septiembre 2026: de cuánto será por mes y por hora (Imagen ilustrativa) Generado con IA.

Estos tres conceptos, antigüedad, zona desfavorable y bono, se calculan sobre el salario vigente y deben figurar todos los meses en el recibo de sueldo.

El cronograma contempla incrementos mensuales

1,9% en agosto.

1,8% en septiembre.

1,7% en octubre.

1,6% en noviembre.

1,6% en diciembre

Cómo sigue la incorporación del bono al sueldo básico

A partir de septiembre arranca un proceso clave: la incorporación gradual del bono de agosto al salario básico.

Concretamente, se suma un 25% de esa suma no remunerativa al sueldo fijo de cada categoría, además del aumento del 1,8%.

El esquema alcanza a las cinco categorías del sector: supervisores, personal para tareas específicas, caseros, asistencia y cuidado de personas, y tareas generales.

En este sentido, el monto final que cobra cada trabajadora no depende solo del porcentaje de aumento, sino también de la antigüedad, la zona geográfica y la modalidad de trabajo, con o sin retiro.

Por eso, tanto empleadores como empleadas deben revisar cada concepto por separado para calcular el sueldo correcto de septiembre y evitar liquidaciones incompletas.