Viajar a Estados Unidos para comprar productos en outlets y shoppings está permitido para los turistas argentinos. Sin embargo, determinadas conductas pueden despertar sospechas en los controles migratorios si las autoridades consideran que tienen un objetivo comercial.

La visa de turista B1/B2 permite realizar adquisiciones para uso personal o familiar, pero no utilizar el ingreso como turista para desarrollar actividades comerciales no autorizadas.

Por eso, la cantidad, el tipo de productos transportados y la explicación que brinda cada viajero pueden ser determinantes durante una inspección.

Outlets y shoppings en Estados Unidos: qué compras pueden provocar la cancelación de la visa americana

Comprar varios productos durante un viaje no implica, por sí mismo, la suspensión de la visa americana.

El problema aparece cuando el volumen o las características de la mercadería hacen presumir que los artículos serán revendidos o utilizados para abastecer un negocio .

Entre las situaciones que pueden llamar la atención de los agentes se encuentran:

Comprar grandes cantidades de un mismo producto o modelo.

Llevar numerosas unidades idénticas en el equipaje.

Regresar frecuentemente a Estados Unidos con grandes volúmenes de mercadería.

Presentar compras por montos elevados que no parecen compatibles con un viaje turístico.

No poder explicar claramente para quién son los productos.

Brindar respuestas contradictorias sobre el motivo del viaje o el destino de las compras.

No existe una cantidad universal de productos que determine automáticamente la cancelación de una visa americana. La evaluación depende de las circunstancias de cada viajero.

Compras en outlets y shoppings de Estados Unidos: qué pueden revisar los agentes de CBP y cuándo una compra puede generar problemas con la visa americana. Shutterstock

CBP: cuándo una compra puede ser considerada una actividad comercial

La clave está en diferenciar las compras personales de una actividad que pueda interpretarse como comercial.

Un turista puede adquirir ropa, calzado, electrónicos, regalos y otros artículos durante su estadía. En cambio, transportar numerosas unidades del mismo producto, especialmente si existe un patrón de viajes frecuentes, puede llevar a los funcionarios de U.S. Customs and Border Protection (CBP) a realizar preguntas.

Si el agente entiende que la persona está utilizando su condición de turista para realizar una actividad comercial no permitida , puede producirse una inspección más exhaustiva y, dependiendo del caso, rechazo de admisión, cancelación de la visa americana o consecuencias migratorias posteriores.

Por eso, el monto gastado por sí solo no determina una infracción: también importan el propósito declarado del viaje, el tipo de mercadería y la coherencia entre las compras y el perfil del visitante.

Cómo evitar que las compras en Estados Unidos generen sospechas

Para reducir inconvenientes, los argentinos que viajen de compras deberían procurar que la mercadería sea razonable para uso personal o familiar y que puedan explicar de manera clara qué adquirieron y cuál será su destino.

También es recomendable conservar los comprobantes de compra y evitar transportar grandes cantidades de productos idénticos cuando no exista una explicación coherente para ese volumen.